Eso de las estafas

Cómo es posible que el ser humano sea tan tonto. Cómo es posible, con el trabajo ímprobo que al respecto realiza la Policía Nacional que, a día de hoy, todavía haya personas que se dejen atrapar por las estafas. En cuanto hay dinero de por medio se debe pensar mal de inmediato y no sucumbir ni a cantos de sirenas ni al posible socorro a un familiar por muy cercano que sea.

Los estafadores son muy hábiles, pero se les ve venir. Con servidora ya lo han intentado dos veces. No hay dos sin tres. Estoy preparada, lo cual no quiere decir que, a lo mejor, quién sabe, lo mismo caigo. Lo que no puedo entender, con tanta protección de datos y tanta gaita, es que todo titirimundi tenga mi número de teléfono. ¿De dónde diantre lo sacan? ¿Quién me protege de los temidos spam? ¿Quién impide que cualquier día me la cuelen?

Estoy pensando en esa madre que ha sido engañada con la estafa del hijo en apuros. Señora, me solidarizo con usted y lo siento. Nada más querido para una madre que un hijo y si se le puede socorrer en momentos de apuro, se saca toda la artillería para ayudarle. Intentaron colarme una igual, pero hete aquí que servidora ni hijos, ni sobrinos que son los que se llevan hasta la hijuela. De cualquier forma, servidora hubiera hecho comprobaciones antes de soltar un solo euro. No me parece el sistema más acertado de pedir guita.

De verdad, no entiendo, con tanta información policial, con tanto cómo sabemos sobre las estafas que todavía sigamos tropezando en esa piedra en concreto. El ser humano es el único animal, nunca mejor dicho, que tropieza tres veces en la misma piedra. Lo engorroso es que a las estafas de nuevo cuño hay que seguir añadiendo los timos de toda a vida, como el del tocomocho, que siguen funcionando y reportando buenos beneficios a los timadores. Cuantas almas cándidas. O quizá no tanto. A veces, la avaricia rompe el saco.

Me gustaría, si la Policía pilla a estos desaprensivos, que los enchironen por mucho tiempo, que los alejen del mundanal ruido. Entre los okupas y los que viven del cuento y del sudor ajeno, aviados vamos los pobres curritos de a pie.

