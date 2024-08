Pues aquí andamos. Estrenando el agosto entre aros y llantos. Los aros de los Juegos Olímpicos. Y los lloros de esos mismos juegos. No soy un gran forofo, ni de los JJOO ni de los deportes en general, la verdad. Aún así, quieras que no, estos juegos te los meten hasta en la sopa y algo acabas viendo. De los de este año en París, me está llamando la atención los llantos desconsolados de tantos y tantas deportistas. ¿Sólo se les prepara para la victoria? ¿No para la derrota que, por simple estadística, es muchísimo más probable? Desde luego, no parece que les inculquen eso de “lo importante no es ganar, sino participar”. Se nota que en cada competición se juegan mucho y no solo los deportistas. Se la juega también toda esa tropa que rodea a cada uno y a cada disciplina: preparadores, ayudantes, entrenadores, etc. Recordemos que la derrota es huérfana pero la victoria tiene cien padres. En deportes, la derrota es siempre del deportista, pero si gana, estallan un sin fin de pechos de quienes dan por hecho que sin ellos la victoria no hubiera sido posible.

Por eso, supongo, solo lloran los que se dejan la vida, los que traspasan sus límites físicos y hasta mentales, porque de lo contrario no hay victoria en algo tan hipercompetitivo. Nos venden que el deporte es muy sano y no dudo que así sea en lo que practicamos en la calle, abajo, cada cual según puede. Pero el deporte de élite, el de alta competición, de sano no tiene nada. Los colapsos mentales son frecuentes y cada vez se habla más de ellos. Las secuelas físicas, según en qué deportes, también existen y de sanas tienen bien poco. Hay disciplinas en las que es imposible conseguir lo máximo sin un nivel de exigencia difícilmente asumible y defendible. Recuerden aquellas campeones y sobre todo campeonas de los antiguos países del Este. Niñas, a veces, sometidas desde la infancia a verdaderas brutalidades para conseguir campeonas olímpicas. Desaparecieron las dictaduras que lo hacían posible y, en libertad, aquellos países dejaron de producir campeones en serie. Por fortuna.

Detesto ver llorar con desconsuelo a chavales y chavalas que se han matado por llegar a las Olimpiadas, a los que algunos irresponsables han preparado solo para ganar y son incapaces de encajar la derrota. Los JJOO se llaman juegos por algo. Nacieron para divertirnos todos y sobre todo quienes los practican. Han de ser festivos y alegres. Con camaradería fraterna entre quienes compiten, al margen de que ganen o pierdan. Lo demás es tinglado económico, patriotismo de hojalata e incluso esclavitud cuando se convierte al deportista en máquina sin voluntad. Cada vez que un olímpico llora, deberían inhabilitar a su preparador, entrenador o máximo responsable. Y donde digo olímpico, digo deportista en general. Nadie inventó los deportes solo para ganar y recibir una corona de laurel o una medalla de latón. Nadie.

Suscríbete para seguir leyendo