El verano, como la vejez, es un buen momento para reordenar los recuerdos, aquellos momentos vividos, lugares visitados y personas conocidas que ya no están a nuestro alcance. Todo ello sabemos que son recuerdos porque ya nunca volverán; unos porque los años pasan y es imposible volver a la infancia o la adolescencia; otros, como los lugares, porque, aunque sigan estando en el mismo sitio, a fin de cuentas, los sitios no son de nadie, nosotros ya no somos los mismos a pesar de que volviésemos a ellos. Y lo mismo les ocurre a las personas que en otro tiempo formaron parte de nuestra vida, incluso tanta que en aquel tiempo las sentimos y las creímos como esenciales para respirar. Bien porque hayan fallecido, en cuyo caso solo cabe el duelo, bien porque se alejaron o nos alejamos, el caso es que son recuerdos, solo eso y no es poco, porque muchas personas, lugares y vivencias acabarán tan fuera de nosotros que ni siquiera merecerán convertirse en recuerdo y serán solo olvido, que es el vestíbulo de la inexistencia y la muerte para nosotros.

Los recuerdos, como los duelos, necesitan tiempo para que vayamos desdibujando lo malo–aquí el cerebro es sabio y nos echa una mano– y vayamos enmarcando en nuestro almario escenas y personas, tal vez inconexas unas de otras, incluso sin posibilidad de ordenarlas de manera cronológica, para tamizarlas y hacerlas nuestras hasta el punto de poder convivir con ellas esbozando una sonrisa y sintiendo que todo mereció la pena, única forma de seguir adelante, y si no decir que si volviésemos a nacer haríamos y viviríamos lo mismo como entonces lo vivimos, al menos no decir que jamás haríamos eso, porque eso a lo que aludimos hasta con temor de ponerle nombre concreto, e incluso desprecio, eso ha sido una parte de nuestra vida y no es buena idea pensar que no mereció la pena, porque no hay marcha atrás y pesada mochila es cuando no hay más remedio que seguir adelante.

Con los recuerdos hay que ser extremadamente respetuoso, justo y tratarlos con decencia y hasta reverencia, porque son valiosos, ya que tarde o temprano todos llegaremos a una edad en la que seremos conscientes de que son más los recuerdos acumulados que las vivencias nuevas que nos queden por vivir. Nos guste o no, en un instante tendremos que reconocernos que es más el tiempo vivido que el que nos queda. Y aquí es cuando los recuerdos se convierten en majestuosos. Pero no solo aquí; cuanto antes aprendamos a relacionarnos con nuestros recuerdos mejor será nuestro día a día por jóvenes que seamos.

Por ello, es fundamental que la convivencia con nuestros recuerdos sea sincera y para ello conviene tener presentes algunas cosas. En primer lugar, que los recuerdos no tienen por qué ser la verdad de lo que vivimos, pues el paso del tiempo hace que los vayamos endulzando con nuestro sentimiento, con cómo creemos desde un tiempo actual que los sentimos y vivimos en aquellos momentos, de manera que puede que si confrontásemos nuestro recuerdo con otros testigos de aquel tiempo hubiese diferencias notables. Pero son nuestros recuerdos y nos valen y con ellos nos vamos construyendo. Allá cuál sea la verdad. Así es como sentimos hoy lo que sentimos ayer y nos vale, que no es poco.

En segundo lugar, es más que saludable que no escamoteemos nuestra responsabilidad en esos que hoy son recuerdos. La única constante en nuestra vida somos nosotros, con los cambios y evoluciones que se nos han ido imponiendo y nosotros asumiendo, pero nosotros, de manera que todo y todos los demás son variables, así que no es posible que sean siempre las variables las responsables de nuestros fracasos y penas. No nos hagamos trampas al solitario y asumamos que alguna responsabilidad tendremos en que lo que hoy es un recuerdo no siga siendo parte viva de nosotros justamente hoy.

Por último, y lo más peligroso, conviene no fantasear sobre los recuerdos, que no es lo mismo que irlos tamizando. No hay mayor nostalgia que lo que no se ha vivido, canta el maestro Joaquín Sabina. Pues eso. Cuidado con enrocarse en lo bien que hubiera sido todo si no hubiese sido como fue, porque por bastante menos se cae en una depresión de tres pares y mil psiquiatras. Bien está que endulcemos lo que pasó y hasta creamos que fue tal y como años después lo rememoramos; bien está, pero hasta ahí. Es decir, sin salir del espacio temporal en el que ocurrieron las vivencias, ni más ni menos, ni un solo metro ni minuto más. Porque como nos enredemos en fantasear, ahora ya como un funambulista sin red, en cómo habría sido todo lo que vino después de lo que hubo si no hubiese sido como fue, entonces estaremos muy cerca de abrazar mariposas mientras se nos cierra el estómago y se nos seca la boca frente al espejo al amanecer y ese espejo entre dos luces es muy justiciero.

Ningún tiempo pasado fue mejor sencillamente porque ya no es ni siquiera tiempo, que es lo menos que se puede ser, y lo que tenemos es el hoy y el incierto mañana a los que tenemos que enfrentarnos, y disfrutar, sobre todo disfrutar, que aquí no estamos para sufrimientos. Y para ello es esencial reconocernos como somos aquí y ahora. A fin de cuentas, como escribió José Antonio Labordeta en un relato titulado El Trajinero: "Los recuerdos son golpes para el cuerpo".

Sean estos golpes palmadas amigas para seguir adelante sabiendo quiénes somos y no puñetazos a traición para dejarnos estancados en un pasado que quizás ni siquiera existió.

