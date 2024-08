¿Dónde está la oposición?

No hay cosa que más me guste que detenerme o sentarme cerca de una de esas tertulias de banco de piedra en las que participan tantos zamoranos cada uno con sus ideas, con sus opiniones, con sus criterios personales, en definitiva, tan diversos a la vez que enriquecedores. El otro día sorprendí una conversación que mantenían mozalbetes que pasaban la edad de jubilación. Estaban enfrascados en asuntos municipales. El nuevo mercado de abastos y su entorno y las basuras centraban sus opiniones, entre otros temas de menor interés.

Decía uno de los tertulianos que "el alcalde hace lo que le viene en gana". "Para eso tiene mayoría" contestaba otro, mientras un tercero, dirigiéndose a la concurrencia preguntó: "y la oposición ¿dónde está? ¿qué hace?". "Están missing", comentó un cuarto con mucha gracia. Me hubiera gustado que los ínclitos miembros de la oposición municipal hubieran estado presentes en el lugar. Estoy segura de que hubieran aprendido mucho escuchando todo lo que dijeron, con buen criterio y mucho argumento, aquellos tertulianos dignos de ser captados por un micrófono o una cámara de televisión.

Lo cierto es que me hicieron reflexionar. Recuerdo cuando presidía el Ayuntamiento Antonio Vázquez, que la oposición encarnada en Francisco Guarido y los suyos, el PSOE siempre ha estado un poco al margen, se hacía notar, ¡vaya que se hacía notar! Y si era preciso pasar por el juzgado, lo hacían, aunque la Justicia no les diera la razón. Aquella era una oposición en toda regla. Estaba todo el santo día en los medios de comunicación por la razón que fuese. ¿Dónde está la actual oposición? De vacaciones. Santa Clara arriba, Santa Clara abajo, para nada. Ni están ni se les espera. No hay un destello que ilumine la esperanza de un resurgimiento que no se produce. Nada.

Deben estar a otra cosa porque de otra forma no se explica. No me extraña que por los mentideros de la muy noble se diga que "Guarido no tiene oposición". Que se lo pregunten a los tertulianos del banco de piedra que en un ratico hicieron oposición en la sombra. Y no se les dio mal, lo que me hace suponer que no debe ser tan difícil.

