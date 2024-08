Dedicado a Baltasar Fuentes Ramos, Sarín: Corazón de pata negra

CARTAS

Querido Papá:

Hace un año ya que te fuiste, que nos dejaste por urgente necesidad. He pensado que si hay algún tipo de existencia metafísica, el lugar donde seguro voy a encontrarte es leyendo LA OPINIÓN DE ZAMORA. Cada día la traías a casa, junto con un par de periódicos más de tirada nacional, uno deportivo y otro de opinión. Y así, cada día, te sentabas en el salón en invierno y en la galería en verano para estudiarlos de la primera a la última página. De vez en cuando, nos pillabas cerca y te arrancabas a leernos de corrido la noticia que más te interesaba y después, antes de que hubiéramos huido a gran velocidad, ya nos decías lo que pensabas sobre la cuestión. Contigo tenía la costumbre de discutir de política, con nadie más; la cosa iba subiendo de tono hasta que mamá se sobreponía: "¡En esta casa no se habla más de este tema! ¿Acaso esta gente os da comer?". Y ya no había derecho a réplica, ni para ti ni para mí, y tan amigos, hasta que uno de los dos volvía a la carga, solo por pinchar al otro, y vuelta a lo mismo. Y mamá, vuelta a lo mismo y terminas siempre diciendo: "A esta mujer no hay quien le lleve la contraria, joder".

Papá, estoy pasando revista al cajón de los recuerdos, son muchos más de los que a priori parecía. Los paseos por el río con los perros, verte llegar de pescar, sentarnos juntos en el porche siempre con tu cigarro y tu cocacola (muy fría, con hielo y sin limón), ir a coger cangrejos, los bailes de agosto en la verbena del barrio en los que suena Juan Luis Guerra, el día de la familia en el campamento de Sejas, los viajes a Galicia y a Canarias, Lanzarote con Tere, mamá y tú, los pasodobles y los regalos a mamá, ver juntos el tenis en la tele, ir a comer tapas, el hoy comemos fuera, los helados de la Valenciana, darnos un chapuzón a media tarde, ir al Lago, aprender a pintar en tu taller, hacerle caras raras a mamá cuando se da la vuelta o cantarle alguna copla flamenca para que se le caiga la baba y te dé un beso. Cada Jueves Santo llevarme reguapo a la procesión, estirarte no podías más. Echar la lotería religiosamente, darme una propina a escondidas y "que no se entere tu madre". Llevarme a casar, enterarte de que ibas a ser abuelo. Los patines de bota con los que me sorprendiste cuando cumplí los 8, el caballete y las pinturas cuando cumplí los 20. Los conciertos de flamenco contigo, Olivares y Los Bloques, calentarnos el café a temperatura volcánica a mamá y a mí, hacerte enfadar achuchándote muchísimo.

No olvidamos tus frases hechas y tus dichos eternos, tu humor negro y absurdo, tus chistes verdes, tus chistes malos. Tu incalculable capacidad de guardarlo todo, tu dedicada adoración al dulce y al salado también.

Supongo que disfrutarás como nosotros viendo crecer al pequeño. En cuanto te marchaste preguntó por ti. Te gustará saber que a diario le hablamos del abuelo de la coleta. Sabe que te fuiste a pintar las estrellas, sabe que pescabas, sabe que te echamos de menos, sabe que te queremos y sabe que lo quieres a rabiar.

Estoy segura de que sufres al vernos llorar, echarte de menos hasta el límite y algunos días vivir sin fuerzas en los adentros y en los afueras. El mundo es menos seguro sin ti, sin ti, Zamora ya no brilla tanto, mamá y yo nos quedamos sin valedor. Pero te gustará saber también que cuando nos juntamos reímos muchísimo recordando tus anécdotas, tus chistes, tus dichos, tus cosas; mil veces, sola, esbozo una sonrisa recordando alguna de tus rarezas. Rarezas no has podido tener más, excéntrico hasta el final, malhablado, personalísimo, raza, verdad en lo bueno y en lo malo, verdad, pata negra. Generoso de remate, temerariamente sincero, simpático hasta sin quererlo, espontáneo, explosivo, incorregible. Enamorao de la vida aunque a veces duela. Tu infinita capacidad de querer y porqué no decirlo, mejor era que quisieras, porque cuando no, era que no y que no. Como un híbrido entre Keith Richards y Camarón de la Isla te describí mil veces.

Y ruidoso, ruidoso has sido más que nadie. Donde estabas se notaba, hacías ruido hasta parado. Llenaste todos los espacios por los que anduviste, los llenabas tanto que ahora parecen dormitar, parecen desocupados, vacíos. Pero solo lo parecen Papá, estarán llenos de ti todos los años que tengamos para recordarte. De momento, Papá, a todos nos parece que ha sido mucho lo que se ha ido contigo, pero más bien es inmensa la gran parte de ti que se ha quedado con nosotros, de la que formamos parte, de la que yo estoy orgullosamente modelada.

Estoy convencida de que estarás eternamente agradecido a todas las personas que te han acompañado hasta el final y que nos han querido muchísimo; Papá, hay mucho que agradecer a la gente maravillosa que nos rodea.

Ya me despido Papá, cumpliste la palabra que nos diste mil veces a mamá y a mí cuando nos cantabas coplas flamencas, no tengo mejor despedida que esta Papá: "ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre eternamente a tu vera. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta el día que me muera".

María Jesús Machío y Sonia Fuentes (Viuda e hija de Sarín)