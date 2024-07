En el tercer aniversario del desembalse

Hay momentos en las que el mundo se transforma en una colosal Torre de Babel. En un revoltijo, por así decirlo, de lenguas extrañas que hace difícil el entendimiento y poco menos que imposible distinguir esa línea divisoria que debiera separar de manera inequívoca la lucidez de la ofuscación o lo razonable de lo arbitrario. ¡Tanta es la confusión!

Según La Opinión-El Correo de Zamora en su edición del día 11 de abril del pasado año, la Audiencia de Zamora confirmaba el archivo provisional de la denuncia contra la empresa adjudicataria por delitos contra el medioambiente y la biodiversidad como consecuencia del desembalse de Ricobayo en el verano del 2021. Al mismo tiempo, y según el citado diario, quedaba archivada provisionalmente la causa contra la Confederación Hidrográfica del Duero cuya falta de vigilancia en la brusca disminución de las aguas, según alegaron en su momento los denunciantes, habría supuesto un riesgo para la supervivencia de las especies.

Desconozco las razones que llevaron al archivo provisional tanto de la denuncia como de la causa, pero no seré yo quien cuestione la decisión de los magistrados. No, porque mi confianza en la Audiencia está fuera de toda duda. Es incondicional, absoluta y sin ambages, sin embargo, debo confesar que aquel extraño sentimiento de desamparo que me invadió cuando conocí la noticia me sigue acompañando...

¡No puedo evitarlo!

Sucede que lo que está en tela de juicio es la actuación de quienes propiciaron un desembalse que escandalizó a todo un país y que por su brutalidad mereció la atención tanto de medios nacionales como internacionales. La propia Diputación de Zamora calificó en su momento la actuación de la empresa como de sectaria y usurera y cualificados miembros del Gobierno, entre ellos la ministra de Transición Ecológica y el Reto Democrático, afearon públicamente a la hidroeléctrica su conducta.

Justamente por esto, por aclarar la situación, sería bueno que alguien arrojase un poco de luz sobre un tema tan escabroso porque el sentido común dice que el desembalse sí tuvo un efecto devastador en el ecosistema. Y eso, a pesar de lo que cuenten quienes lo provocaron.

Recuerdo ahora el caso de un ciervo que quedó inmovilizado en el lodazal en que quedaron convertidas las inmediaciones del Puente de la Estrella a causa del brusco descenso del agua y al que tuvieron que rescatar con tractores. Es un ejemplo tan sólo pero cualquier ribereño podría hablar sobre la alteración medioambiental que el vaciado supuso. ¡Cualquiera digo..! Yo no lo haré.

Si hablaré, en cambio, de Roberto, el pescador a quien en septiembre de aquel año aciago (2021) el delegado institucional de la hidroeléctrica en Castilla y León visitó en diversas ocasiones para hacerle "entrar en razón" respecto a las declaraciones que había hecho días antes a cierto medio informativo. Los encuentros tuvieron lugar en Pozuelo de Tábara, en la provincia de Zamora, en un bar del pueblo y ante testigos, y era el reconocimiento implícito por parte de la empresa de la propia culpa.

Lamentablemente para la compañía, el encuentro no tuvo el efecto que pretendía el señor delegado. Sucede que este pescador no sabe de circunloquios ni de mandangas y lejos de desdecirse se reafirmó en su idea primera, esto es, en que el perjuicio causado a la fauna piscícola era innegable. Tras el fulminante vaciado, dijo, los huevos de las carpas se quedaron sin agua y acabaron podridos en las orillas de un embalse en el que meses antes se pescaban anguilas.

La cuestión, por tanto, si me permiten y con el debido respeto a quien corresponda, no es dilucidar si se produjeron daños contra el medioambiente. Lo que realmente importa ahora es saber qué se está haciendo para que la biodiversidad alcance el nivel anterior al desembalse y si se han tomado las medidas oportunas para que no vuelva a repetirse tan lamentable suceso.

Esto es lo verdaderamente importante. Eso y que se depuren responsabilidades en caso de haberse incumplido algún tipo de normativa durante el fatídico vaciado.

