¿Ganó de verdad?

No se lo cree ni el propio Nicolás Maduro quien, aparentemente, ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo en la depauperada Venezuela. Dicen que hay que respetar cualquier resultado que emane de las urnas, siempre y cuando no vaya precedido de la cantidad de irregularidades presentes en las campañas electorales en Venezuela. También dicen que hay que respetar las decisiones de los jueces y ya vemos a diario el caso omiso que hacen Sánchez y su Gobierno. No es de extrañar que la Unión Europea haya avisado al presidente español que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger a los jueces de sus ataques.

El resultado de Venezuela resulta difícil de creer. La "total transparencia" que reclama el ministro Albares es una ilusión que no se va a producir nunca. Lo que haga Maduro siempre estará manchado por la sombra de la duda. Pocos son los que reconocen la victoria del sátrapa venezolano. El ruso Putin, el norcoreano Kim Jong-Un, el chino Xi Jinping y el régimen cubano que se nutre para sobrevivir de las puntuales ayudas de Maduro. Lo mejor de cada casa más a la izquierda del socialismo. Por supuesto, no hay que olvidar el ferviente apoyo del expresidente español Rodríguez Zapatero, cuyos constantes viajes a aquel país se deberían investigar a fondo. La UCO o a quien corresponda tendrían mucho que hacer y decir al respecto.

Al ala izquierda patria le molestó sobremanera la foto Ayuso-Milei que han criticado hasta la saciedad. Pero no dicen nada de la vergonzosa foto Zapatero-Maduro. Milei todavía no ha pasado por las armas a la oposición en su país, Maduro, sí. En la Venezuela que dirige las desapariciones y encarcelamientos de por vida de los opositores es una constante sospechosa.

Si no hubiera dudas sobre el proceso electoral, Estados Unidos, Chile, España, y sobre todo el Brasil del amigo Lula, junto a otros muchos países del orbe democrático mundial no estarían pidiendo que se verifiquen los resultados en el país caribeño. Algo huele a podrido. La voluntad del pueblo venezolano ha vuelto a ser pisoteada sin escrúpulos. Maduro tan feliz y contento y Zapatero también.

Suscríbete para seguir leyendo