CARTAS

Kamala Harris, la que será con mucha probabilidad la próxima candidata del partido demócrata a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos tras ser designada por la sagrada e incuestionable voluntad del presidente, ha conseguido según estimaciones todos los delegados que necesita para ser aupada el próximo 19 de agosto en la cumbre demócrata hasta la casa blanca. Justo hace unos días era respaldada en un mitin en el que ensalzaba su figura como sucesora del rey depuesto, como sucesora de la luchacontra el mal.

La simplificación de la política entre buenos y malos suele ser una herramienta recurrente (y bastante poco elaborada) para obtener un rédito político, y la usan prácticamente toda figura política para sus fines estrictamente electorales. Y como bien digo, exclusivamente electorales. Suele ser una de las últimas balas de la recámara para movilizar al electorado, ya la usó Trump durante las elecciones de 2020 que ganó Biden cuando se "auto transfiguró" en un adalid de la verdad contra el "establishment" americano "que había hecho fraude electoral", llevándolo más lejos de la campaña, hasta que el 6 de enero de 2021 ocurre el asalto al capitolio como una consecuencia que seguramente ni él mismo previó.

Dicha simplificación del discurso político entre buenos y malos (anti-trumpistas y trumpistas) no solo es negativa para unos ciudadanos que ven cómo las iniciativas del que puede ser el próximo ejecutivo se diluyen en una división identitaria que (y esto es lo más remarcable) se fundamenta en la ideología del oponente. Me explico. Puede que esta sea solo una manera precoz de llevar una campaña electoral que ha comenzado de esa misma manera, y que Kamala necesite un tiempo para conformar un equipo de campaña que sea capaz de afrontar al de Trump. Pero sino, esto puede ser nefasto para sus pretensiones presidenciales. Si recurre a anularse como única e independiente y a no alejarse de todo aquello que resuene a administración Biden y además se identifique exclusivamente como la oposición del otro, no solo perderá a votantes deseosos de un cambio que no provenga del partido republicano, sino que perderá las elecciones.

En política electoral para persistir deberá mutar y salirse de las políticas del cada vez más impopular Biden y pasar de ser la videpresidenta a la líder del partido, no encadenarse a su oponente y limitarse a ser su sombra.

Rubén Herrero