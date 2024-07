Pésimo gusto

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París dejó una imagen ofensiva para la posteridad. Los artífices del espectáculo que a pocos ha gustado, decidieron convertir "La última Cena", de Leonardo de Vinci, en un espectáculo de Drag Queens que sólo ha servido para faltar al respeto y al sentimiento religioso de millones de creyentes. Concretamente contra el sentimiento de los católicos porque las lumbreras que idean y organizan esta y otras performances tienen pánico a hacer lo propio con otras religiones. En la Europa de raíces cristianas que se están arrancando de cuajo, siempre van a mofarse de los mismos: los católicos.

En el glamuroso París, ciudad de la luz, de la moda, del amor, se supone que de la belleza, han dado visibilidad al mal gusto haciendo de la ofensa la bandera del COI que ni siquiera supieron izar correctamente. A los organizadores se les fue la mano con sus ansias de impresionar al personal. La intolerancia de los "tolerantes" no tiene límite. Lo único que han conseguido es dar alas a la ultraderecha que ha manifestado su malestar, asegurando que tras la ofensa no es Francia la que habla sino una minoría de izquierda dispuesta a cualquier provocación. Cabe pensar que razón no les falta. A la insultante fantochada le remito.

Los sueños de la infeliz idea, hicieron añicos la libertad de expresión que no debe ser, que no es un pasaporte para la ofensa gratuita. La tolerancia comunitaria a la que apelan no es eso. Ahora, no basta con lamentarlo. El mal ya está hecho. El COI debería tomar medidas y cartas en el asunto. Los JJ.OO no deben degenerar de esta forma. Los JJ.OO deben servir para celebrar los valores del deporte que han quedado un tanto empañados por una ceremonia inaugural que, además, no debió celebrarse fuera del recinto olímpico. Conocían de sobra las condiciones meteorológicas.

Lo ocurrido ha sido imperdonable y no puede volver a pasar. Semejante nivel de insensibilidad atenta contra el espíritu olímpico que, lejos de ser honrado, fue desacreditado. El deporte y el arte aportan valor a nuestra sociedad, y deben servir para unir, nunca para separar y herir.

