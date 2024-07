La memoria: su importancia

"Si lo recordamos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada". William James.

Según la definición académica, la memoria es una facultad cerebral que permite codificar, almacenar y recuperar información del pasado. Sentado lo anterior, nos surge la pregunta ¿cuántos tipos o modelos de memoria existen? Según los estudiosos existen varios modelos, el llamado multialmacén. La memoria sensorial o memoria corta. La MCP o de corto plazo. La MLP o de largo plazo. A efectos de la importancia de la memoria en el campo educativo, hemos de poner de manifiesto que la memoria es de gran utilidad para todo, especialmente en el campo académico, y en concreto, en el proceso llamado aprendizaje.

La memoria debe estar relacionada con el razonamiento, porque "la memoria del papagayo", sirve solamente para repetir, sin más, nombres o datos, mediante la repetición. Recuerdo que en el colegio donde estudié el bachillerato elemental, primeros años de la década del 60, el profesor de geografía, en 1º. de bachillerato, nos exigía "aprender de memoria" el nombre de todos los partidos judiciales, de todas las provincias de España, por orden alfabético, sin identificar su situación geográfica, un auténtico "sin sentido", porque pasados los exámenes, venía el olvido, se "aprendía con alfileres". No olvidemos las declinaciones y verbos latinos y un etc... de materias que, prefiero no citar, porque me traen malos recuerdos y pienso que la pérdida de tiempo era total, repetas casesus.

Considero de gran importancia ejercitar la memoria y utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje. Lo importante es que profesor enseñe a estudiar al alumno y le motive, para ello el profesor ha de estar motivado, la dedicación a la enseñanza, en cualquiera de sus grados, exige una auténtica vocación, preparación y dedicación a tiempo completo. La mnemotecnia verbal y visual, la asociación o relación de conceptos, la repetición material aplicando especial atención, son muy importantes y necesarios.

Recuerdo las largas horas de permanencia en "el estudio", donde lo único que le importaba al vigilante, al padre o hermano, era mantenernos en absoluto silencio. Había estudio de mañana, de 7,30 a 8,30; de tarde, desde las 19 horas a las 20,30 horas y, de noche, de las 22 horas a 23 horas, que nos íbamos a dormir, en absoluto silencio, y para todos los niveles, desde ingreso de bachillerato a preuniversitario, esto es, desde los 9 o 10 años a los 17 o 18 años.

La memoria en la educación es fundamental para que loS estudiantes superen las pruebas académicas en determinadas materias, pero utilizando en el aprendizaje el razonamiento y buenas técnicas que permitan retener lo aprendido en el futuro, con la finalidad de recordar, partiendo de la base que para ello es fundamental: La codificación, esto es, la incorporación de datos a nuestro cerebro.

El almacenamiento, para que esos datos permanezcan en el tiempo y no caigan en el olvido, y decir, " tengo muy mala memoria".Y la recuperación, pues, cuando necesitamos un dato acudimos a nuestro sistema de almacenaje para recuperarlo. Con estas breves líneas, he querido poner de manifiesto la importancia de la memoria, facultad que, hemos de procurar mantener activa durante toda nuestra vida.

Les recomiendo utilicen técnicas de aprendizaje que, siempre les resultaran muy efectivas para recordar los conceptos y no olviden la organización y la asociación. Razonar siempre.

Pedro Bécares de Lera

