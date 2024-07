Al mercado de abastos por fin le llegó su hora, que no es una hora cualquiera, es la hora de la verdad, la de su remodelación y modernización. No es que tuviera falta, tenía verdadera necesidad. Hace años que se vienen escuchando diferentes cantos de sirena que quedaron sólo en eso. Por fin el alcalde Guarido lo saca del limbo en el que estaba y, de inmediato, van a ponerse manos a la obra. Esta frase me recuerda a Manolo y Benito, protagonistas de la conocida serie de televisión, y en este momento empiezan a asaltarme las dudas. Una UTE se ha llevado el gato al agua por cuatro millones y pico. No sé por qué, me parece poco dinero para un edificio de tanta envergadura. Cabe esperar que no dejen nada por hacer.

Bueno, y que tampoco aparezca una atarjea del siglo XVIII, que dé al traste con el asunto. Ya sabemos que estos imponderables llevan aparejada la petición de más dinero. En eso las administraciones tienen que ser muy rigurosas para luego no llevarse sorpresas con el consabido enfado del ciudadano que se siente tomado de pelo. Zamora necesita recuperar edificio tan emblemático pero adaptado a los tiempos modernos, con solidez, con belleza, con una limpieza exquisita. Y no que el mercado provisional es mucho mejor que el que hemos dejado atrás.

No conozco el proyecto por lo tanto no puedo manifestarme al respecto, sólo espero y deseo que haya sido el mejor. Que no hayan funcionado los amiguismos y esas cosas que siempre han perdido a Zamora, dejándola sumida en lo que es. Menos mal que se empiezan a ver destellos diferentes que, ojalá, no sean fogonazos pasajeros que concluyan con nuestro gozo en un pozo.

El entorno del mercado también va a sufrir el beneficio de algo más que un "retoque" facial. Todo sea en beneficio de una zona que despierta el interés turístico precisamente por el edificio del mercado, alabado por tantos. Que se empleen a fondo, con buenos materiales, con buenos profesionales. Que Pepe Gotera y Otilio sean solo un referente de los antiguos tebeos. Zamora, y sobre todo los zamoranos, siempre en situación de espera, merecen lo mejor que ahora empieza por el mercado de abastos.

