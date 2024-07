Los griegos, de los que hemos heredado tantas cosas aunque algunos crean que las han inventado ellos, nos enseñaron también a poner en marcha la llamada tregua olímpica. Cuenta la leyenda que este periodo de paz lo acordaron los reyes o mandamases Licurgo (Esparta), Ífito (Élide) y Cleóstenes (Pisa). Habría que resucitarlos o buscar un médium para hablar con ellos en el Más Allá y que nos digan cómo lograron semejante proeza en tiempos tan turbulentos y belicosos como los de la antigua Grecia. Sin duda, se trata de una heroicidad lograr que varias ciudades detengan sus guerras mientras se disputaban en Olimpia los Juegos Olímpicos, esos que, versión moderna y espectacular, se inauguraron el viernes en París. Bueno, pues los griegos lo consiguieron y nos dejaron, también como herencia, esa cultura del pacto y el apretón de manos aunque sea en situaciones extremas.

¡Como para narrarles a los inmigrantes que se juegan la vida en barcazas asesinas lo que estaba sucediendo en la capital francesa, ese derroche de imaginación, belleza…y dinero!

Sin embargo, se ve que somos malos alumnos o que nos pasamos por el forro algunas enseñanzas y tradiciones. ¿Para qué seguirlas si somos más listos que nadie? Y ahí andamos, metidos hasta las cachas en un clima de guerras, muertes, violencia, agresividad, tensión mientras los deportistas se baten el cobre en estadios, polideportivos, piscinas y demás. Contemplando la maravillosa (al menos, a mí me lo pareció) ceremonia sobre el Sena no pude por menos de pensar que quizás a esa misma hora los rusos estaban bombardeando Ucrania y el ejército israelí cargaba por tierra, mar y aire contra miles de indefensos palestinos. Y admirando los rayos que iluminaban y envolvían la torre Eiffel comparé esa grandeza con el naufragio, quizás también a la misma hora, de cayucos cargados de críos hambrientos. El esplendor frente a la miseria. El logro humanos ante la tragedia. La sublimación de la tecnología frente a la desesperación y la muerte. Ni tregua olímpica ni nada que se le parezca. ¡Como para narrarles a los inmigrantes que se juegan la vida en barcazas asesinas lo que estaba sucediendo en la capital francesa, ese derroche de imaginación, belleza…y dinero!

No, no hemos aprendido nada de tantas y tantas lecciones históricas. Un viejo proverbio dice "si quieres la paz, prepara la guerra"; pues bien, llevamos siglos y siglos preparando la guerra y todavía no hemos conseguido la paz. Lo único que hemos logrado es que las dos últimas palabras latinas del dicho, "para bellum" den nombre a armas y munición tristemente famosas por los siniestros atentados de ETA. Y ahí tienen a esta sociedad, tan pagada de sí misma, tan orgullosa de sus avances, preparando la paz a base de gastar cada vez más en bombas, obuses, cañones, fusiles, ametralladoras, pistolas. Da la impresión de que el más pacifista es el que tiene más y más modernos armamentos; o sea los más mortíferos, o como diría el gran Gila, el que mata antes y mejor.

Estamos viendo cómo se celebran a diario reuniones y más reuniones de mandatarios para hablar de lo divino, de lo humano y de lo de más allá. Pues bien, en ningún lado he oído o leído que alguien haya propuesto una tregua olímpica al menos mientras duren los juegos parisinos. A nadie se le ha ocurrido mirar a la antigua Grecia, a los atletas que acudían a Olimpia sabiendo que sus respectivas ciudades estaban esos días en paz. ¿Para qué –pensará más de uno– si nadie va a hacer caso, si Putin, o Netanyahu, o los grupos terroristas van a seguir a lo suyo?

Algo parecido cabe decirnos a nosotros mismos. ¿Va a mermar nuestro grado de agresividad, nuestro odio al rival mientras continúan las competiciones en París?, ¿lograremos una tregua olímpica con nuestra propia vida?, ¿nos serenaremos aunque sea un poquito y entenderemos de una vez que la crispación, el egoísmo y la envidia no van a ninguna parte, solo a hacernos más infelices? En estos terrenos, soy pesimista, pero, oiga, por intentarlo. Estamos casi en agosto, un mes en el que parece más fácil todo. Hasta una tregua olímpica con nosotros mismos.

