La Guardia Civil en la Zamora rural, un servicio básico e irrenunciable

Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. / JUAN MORENO

Igual que ayudan en accidentes o incendios y vigilan los pueblos son capaces de echar una mano para traer a un niño al mundo en caso de necesidad o de practicar maniobras de reanimación que salven la vida de un vecino. Los agentes de la Guardia Civil más que guardias son "ángeles de la guard"” en la provincia, sobre todo en los pueblos de la Zamora rural, los mismos que ya sufren carencias en servicios como los sanitarios. La mayor parte de los alcaldes donde se ubican los 24 acuartelamientos repartidos por la geografía provincial ya se han puesto en pie de guerra, igual que sus habitantes, contra el plan piloto que busca aumentar las patrullas de los guardias en las carreteras recortando los horarios de atención al ciudadano en una veintena de cuarteles. Un plan con el que se minimizará un servicio básico para los zamoranos, que han comenzado a recoger firmas para su inmediata paralización.

Zamora solo quiere experiencias piloto si se trata de iniciativas positivas, pero nunca para ser conejillo de indias, como ocurrió el pasado agosto cuando la N-631 quedó inutilizada al tráfico de vehículos a fin de probar un novedoso asfaltado que, eso sí, necesitaba de mucho calor para poderse aplicar. Las protestas de toda una provincia con uno de sus principales ejes de comunicación cortado y el apoyo editorial de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA al denunciar el desatino de la Administración central dieron sus frutos. El Gobierno ha modificado la planificación de la segunda parte de estas obras para que no coincida con las semanas en las que más desplazamientos se producen y que son vitales para los negocios próximos a la vía. Ahora, lo que a todas luces va a ser una reducción de la labor de la Benemérita en la provincia ya se ha topado con un muro de rechazo que no hace sino crecer, y que ha obligado al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, a posponer hasta después del verano cualquier decisión tras escuchar las "nquietudes y sensibilidades" de los alcaldes. Un pasito atrás para aliviar las elevadas temperaturas y no contribuir a avivar fuegos en plena alerta por peligro de incendios forestales.

Ayuntamientos y partidos de la oposición ven en la propuesta un "cierre encubierto" de cuarteles pese a las llamadas a la calma y a la tranquilidad por parte de los representantes socialistas. Quizá porque los zamoranos conocen bien el final del cuento si se grita muchas veces "¡que viene el lobo!". En 1992 la provincia no daba crédito cuando comenzaron a cerrar casas cuartel de la Guardia Civil en los pueblos, dentro de un plan de optimización del Gobierno que se llevó por delante 998 de estas instalaciones a lo largo y ancho de todo el territorio español. Más recientemente, en 2014, nuevo hachazo a los servicios con restructuraciones y traslados, como los de los guardias de Moraleja del Vino al puesto de Arcenillas. Diez años después, lo que era una casa cuartel a la entrada del pueblo es un solar en el que solo hay maleza. Los damnificados no fueron solo los vecinos de uno de los municipios referentes del alfoz de la capital, sino el resto de pequeños núcleos a su alrededor.

Los guardias civiles se han convertido en vecinos muy queridos en los municipios de la provincia. Un privilegio, el de la sensación de seguridad que emana de su sola presencia, que es capaz de fijar población en los núcleos con cuarteles, donde hasta las viviendas se revalorizan. Aumentar su presencia en las carreteras y al mismo tiempo atender a los ciudadanos en las oficinas solo puede ser real con un aumento de medios. Todo lo que no sea así tiene un nombre: reducción. En los pueblos más alejados de la capital como los de Sanabria, la Benemérita colabora de forma muy activa en búsquedas y en la atención a las personas mayores que viven solas, a través del programa Idoso. Junto con los agentes del Seprona constituyen un activo en la comarca difícil de sustituir, como ocurre en el resto de la provincia. Una puerta cerrada o la voz de un contestador automático cuando se necesita ayuda será un mazazo para todos aquellos que llevan décadas confiando su bienestar al buen hacer de los integrantes de un Cuerpo que nació en el año 1844, precisamente con una clara vocación de servir en el campo y contribuir al orden público en general.

Hablar de optimizar recursos a los vecinos de una provincia que lucha por mantener unos mínimos servicios sanitarios de los que carecen en muchas zonas puede percibirse como una provocación. El Gobierno ha conseguido frenar el primer arreón con más de 200 ayuntamientos que apoyan el rechazo frontal a la reorganización de cuarteles. Tras el verano, a finales de septiembre o inicios del mes de octubre, será el momento de la verdad. El subdelegado del Gobierno, como máximo representante del Ejecutivo central en la provincia, deberá dialogar con los responsables municipales y motivar ese informe interno elaborado, según sus explicaciones, por la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora para valorar la efectividad del plan piloto y su posible implantación definitiva. Una decisión que, a nadie escapa, será política y nunca achacable a los responsables de la Benemérita. Quedan dos meses por delante para reconducir una declaración de intenciones que ha soliviantado a toda la provincia y que prime la sensibilidad con un territorio ya de por sí castigado.