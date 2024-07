¿Y dices que te aburres?

Pues sí, allí estaban en un banco, hablando de sus cosas y con los teléfonos móviles en las manos. Imagino que ya saben que me refiero a unos chavales de entre 13 y 17 años. Pero un poco más adelante, por allí andaban también, sentados en otro banco, cuatro personas mayores, pero sin móviles. Y a escasos metros de unos y otros me senté con cuatro amigos en uno de los bares del barrio para tomar unas cañas y unos pinchitos de temporada. ¿Imaginan qué relación puede existir entre las tres situaciones que acabo de relatar? Pues que en los tres casos había una coincidencia: ¡qué aburridos son los veranos en Zamora! Me lo dijeron los chavales, los mayores y los amiguetes con quienes me senté a disfrutar de una maravillosa tarde de calor y, ya de paso, a desmentir sus argumentos. Para empezar, habría que discutir qué leches es eso del aburrimiento o, más bien, qué les gustaría hacer a quienes dicen que se aburren y bostezan en Zamora durante estas fechas. Porque yo mantengo que quien se aburre es porque quiere o porque no ha aprendido a saborear el riquísimo menú de actividades culturales, deportivas y de ocio que hay desplegadas por la capital y la provincia. Mis compañeros de mesa cervecera, que no daban crédito a lo que les estaba diciendo, seguían insistiendo en que aquí no hay nada que hacer y nada con lo que disfrutar. Y yo erre que erre, tratando de desmontar una visión negativa de unas tierras en donde uno puede encontrar muchas cosas y muy buenas.

Por ejemplo, si te apetece aterrizar en Bermillo de Sayago, solo tienes que conseguir el programa de La Mayuela para comprobar que en la capital sayaguesa sigue estando activa una asociación que merece un monumento. Pero si vamos hacia Campos o Tierra del Pan, solo tenemos que encontrar la oferta de la Federación de Asociaciones Culturales "Espigas" que, un verano más, desplegará 30 actividades en 16 municipios, con teatro, música popular, cuentacuentos, juegos y bailes tradicionales, circo de calle, etc. Pero si nos quedamos en la capital, otro tanto habría que decir del programa cultural que ha preparado el ayuntamiento, con teatro, danza, circo, festivales de ópera y de música electrónica, recreaciones históricas, etc. Y si aún quieren mucho más, solo tienen que acercarse a la localidad de Fonfría durante los días 9 al 11 de agosto para disfrutar, en vivo y en directo, con el primer Certamen de Arte Mural al Aire Libre. Y desde hoy pueden aterrizar en Santa Eulalia de Tábara para disfrutar de los cuadros que van a participar en una nueva edición del certamen de pintura, acompañados, en esta ocasión, de otra exposición de fotografías sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que han realizado estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Salamanca. Por tanto, a quienes siguen insistiendo en que aquí no hay nada, ya saben: dejen de despotricar y disfruten con lo que otras personas han organizado para los demás.

