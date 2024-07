¡Oh, albricias!, cuando parecía que, por fin, noventa viajeros afortunados de Zamora habían logrado billete en el deseado Avlo, un tren de bajo coste frente al AVE y el Alvia que están prohibitivos a su paso por Zamora, eso siempre y cuando se encuentre billete, va Renfe y convierte su estreno en una pesadilla. Bien podría decir "en un infierno" dadas las altas temperaturas que se registran en Zamora y en Madrid.

Con Renfe, propietaria de los trenes y con Adif, propietaria de la infraestructura o quien quiera que sea la responsable directa de estos desaguisados, los retrasos ya no son de diez o veinte minutos, que ya es una barbaridad, eso es cosa del pasado. Con tanta tecnología, tanta modernidad y tanta gaita, los retrasos en pleno siglo XXI son de dos horas y media. Me imagino cómo estaba la estación de Chamartín en plena espera. Encima, no ofrecen información o es escasa, son antipáticos de narices y no arbitran soluciones porque no las tienen, porque no tienen plan B cuando el plan A no funciona, que es casi siempre.

Para más inri, a los responsables no se les ocurre repartir unas botellitas de agua bien fresquitas para que a los desesperados pasajeros no les dé un sopitipando calórico, como para pedirles también unos sándwiches con los que apaciguar el hambre que produce la espera. Qué poca vergüenza. Cosas así sólo pasan en España, más de pandereta que nunca. Ni el ya olvidado "tren burra", ni el Shanghai, soliviantaban tanto a los pasajeros como estos avances que nos han vendido como algo excepcional que se desvanece a la primera de cambio. Puro cachondeo.

No tienen miramientos con los sufridos pasajeros. Y si son de Zamora, menos todavía. Nuestros políticos andan a otra cosa en lugar de preocuparse por estas "menudencias". Sólo estimulan nuestro interés prometiendo lo que no cumplen en campaña electoral. Luego, si te he visto no me acuerdo. Hasta que los esquilmados votantes nos cansemos y los enviemos a hacer puñetas. Y, claro, como Sánchez tiene tantos frentes abiertos de mucha envergadura, este de los trenes pasaría sin pena ni gloria por el Congreso, por el Senado y nada le digo por Moncloa.

