"Chusina: iniciaste el sendero"

CARTAS

Te marchaste el pasado 4 de mayo (casi tres meses ya…) a los 59 años, como siempre has vivido, independiente, discreta, sencilla, amiga de tus amigos y querida por tu familia, sin querer dar una molestia como bien decías tú. ¡Maldita sea, no pude despedirme de ti!, pero tengo el consuelo que no estuviste sola, acompañada por tu familia, en paz. No tengo ninguna duda de que esperaste hasta el final para llevarte, esa última imagen de cariño.

Todos sabíamos el final que se acercaba (no eras tonta, lo has demostrado mil y una veces, incluso ahora estés donde estés, ya sabes de lo que hablo…), pero nunca pensamos que fuera así de rápido, aunque en esos últimos días habías empeorado, teníamos la esperanza de que mejoraras, aunque fuera un poco (la esperanza de un iluso o de alguien que, a pesar de sus años, no entiende cómo aquellas personas buenas tienen que irse y otras ya sabes…como dicen en boxeo ese será mi eterno hándicap), ¿Con quién voy a tener esas tertulias en las que tanto he aprendido?, ¿Quién me dará ahora, esos consejos profesionales que tú me dabas?, pero tranquila saldremos adelante, sabemos que sigues velando por todos nosotros.

No hacía falta tratarte mucho para saber la gran cultura y bondad que desbordabas, incluso con aquellos a los que no conocías lo suficiente (no se me olvida, tu preocupación cuando en el año 2005 varios de mis compañeros de trabajo tenían que ir a Plaza Castilla en Madrid…así eres). Se me olvida que con tu permiso, he cogido esos dos libros que te quedaron pendientes de leer, uno ya ha pasado a mi memoria, y al otro en breve, le vaticino el mismo destino.

Mi madre siempre dice que la esencia se sirve en frasco muy pequeño, y de eso tenías para regalar; nos quedó pendiente esa última comida en nuestro bar favorito, ¿Te acuerdas? Hemos estado hace muy poco, como te colocabas en el extremo de la mesa, donde enchufabas el "respirin" como lo llamábamos todos, pasábamos un rato ameno, y aunque no lo creas, sentí que estabas con todos nosotros. He de confesarte que también me pasa cuando vamos a ver a tu madre, todavía pongo cuidado en el suelo para no pisarte el cable que te mantenía unida a la vida, es un movimiento involuntario, no puedo hacer otra cosa, y llego al salón con la esperanza de verte sentada en el sillón en el que pasaste los últimos días, pero ya no estás, te echaremos mucho de menos.

Que sepas que tu sobrino Miguel, ya ha acabado la carrera, es un fenómeno y encima te ha dedicado su trabajo de fin de Grado, qué portento; Luna como siempre sacando muy buenas notas y ya trabajando (demostrando su responsabilidad); tus sobrinos Angelote y Pablo, cada uno a lo suyo, trabajadores, constantes y buenas persona; tu ahijado el pequeño Rodrigo, también si no cambia será una persona de provecho (te recuerda mucho). El resto de la familia, tu hermano Ángel, tu cuñada Blanca, tu hermana Tere y tu sobrina Mara, también tienen esos momentos de melancolía, pero también de alegría por tu recuerdo, y no me olvido de la principal la señora Josefa "tu madre", que tanto te cuidó hasta el final, no te voy a decir que sigue como siempre, te mentiría, pero entre todos saldrá adelante (te envía un fuerte beso). Por cierto, no me voy a extender en la cantidad de personas que han llamado y preguntado por ti( ya lo sabes).

Tú ya iniciaste el viaje, que todos emprenderemos algún día, sé que estás bien, ¡como no vas a estarlo, si ya estás con tu padre!, el señor Ángel. Acuérdate de Ares, que, seguro que estará dándote con la patita para que lo saques un rato por esos lares, no me lo canses mucho que ya es algo viejito.

Hasta Luego Chusina, nos vemos, y como tú siempre decías: "Tú respiras sin pensar, yo sólo pienso en respirar…".

P.D: Guardo como oro en paño el artículo que me mandaste el 18 de abril de 2024, "Un Cabo de la Guardia Civil de Arturo P.R").

Federico Colinas