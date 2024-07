Más que obispo

El obispo Fernando ha iniciado lo que se llama Visita Pastoral a todas las parroquias de la diócesis. La Opinión de Zamora da cuenta de ello con frecuencia. Y de otras actividades como lo es la económica y las delegaciones. Goza pues de buena prensa y él corresponde informando. Su reflexión publicada el día 19 de junio en la sección Comarcas merece un puesto distinguido en las casas de todos los cristianos de Zamora y un espacio en las homilías de los curas. Si señor. Eso es un obispo y más con sensibilidad. El canon (artículo) 396 por el que se rige la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le obliga a hacer tales visitas y encuentros cada 5 años.

En los pueblos normalmente le plantean cuestiones relacionadas con los templos, casas parroquiales, bienes de toda naturaleza, y asuntos de la vida diaria. Las autoridades civiles lo reciben y atienden y con la comunidad cristiana dialoga sobre cuestiones más bien de índole religioso. En las parroquias visitadas sin embargo esperamos ya cosas concretas , especialmente en lo referido a templos y casas parroquiales presentado por autoridades municipales y feligresía. Se nota que en este tiempo el obispo se ha ido adaptando y se le percibe como más cercano, confiado, sencillo y humilde.

Y alguno le preguntó. ¿Cómo se llega a ser obispo? Él contestó que nunca lo había pensado y le pilló de sorpresa. El canon 378, establece que para la idoneidad de los candidatos al episcopado se requiere que el interesado sea entre otras cosas: 1. Insigne por la integridad de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría prudencia, virtudes humanas. 2. De buena fama. 3. De al menos 35 años. 4 Ordenado de presbítero desde hace al menos 5 años. 5. Doctor, o al menos licenciado en ciencias eclesiásticas o verdaderamente experto en esas disciplinas.

Como es persona a quien muchos vamos conociendo, también a través de informaciones sobre él que este periódico publica, me he permitido indagar en dos fuentes. Me trasladé a su pueblo Bullas, en Murcia, con una población más o menos como Toro. Hablé con las gentes de su barrio y me informaron que desde joven era estudioso y formal. Buena persona. En la Universidad donde acudo con cierta frecuencia, me hablaron de que en sus tiempos de madurez sacerdotal se fue a Bolivia de donde tuvo que regresar. La salud no le fue de la mano.

Y aquí está una de las claves para aproximarse a entender a su ser, a su talla de persona de profundas y vividas convicciones religiosas. Creyente y comprometido en sencillez y sin ruido, haciendo el bien a las personas aunque no las conozca. Como cura secular no tenía obligación alguna de alejarse de su fecunda, amigable y conocida tierra de Murcia. Allí se le apreciaba y se le encargó ministerios de responsabilidad. Pero buscaba otros territorios más necesitados. Se lo pedía y le impulsaba a ello su gran Espíritu que le llevaría a muchos peores lugares humanamente.

Y se fue a una ciudad llamada El Alto al lado de la Paz, capital de Bolivia. (yo estuve allí y aguanté dos días. Tal es el clima de inhóspito). Se habla el Castellano y el Aimara. Está situada a 4150 metros de altura. Por tanto, la respiración es muy difícil. Le falta a uno el aire. Y además hace mucho frio. Y cuando sale el sol, quema. Cuenta con un millón de habitantes. Obreros en su mayoría mal pagados, procedentes de los pueblos cercanos. Gente sufrida y luchadora, donde la mitad de los nacidos mueren antes de un año. Allí fue el joven cura de Bullas, allí quería vivir con radicalidad lo que él creía, el Evangelio de Jesús, evangelizando a los pobres, desheredados, vulnerables. Allí buscó el camino y el campo para ejercer su sacerdocio con pocos medios. Lejos de su pensamiento aspirar a dignidades prelaticias a canonjías. Siervo y hermano de los pobres y aguantando muchas penalidades.

Por eso el título de esta glosa, más que obispo. Intentó vivir de otra forma más sacrificada, ejemplar, evangélica, haciendo lo que nadie le exigía. Allí se curtió nuestro obispo. En poco tiempo recobró vigor, serenidad, alegría que refleja en su persona. Allí se forjó en ese talante de sencillez y cercanía que muestra en las vistas pastorales. Allí a cuatro mil metros de altura, donde el firmamento es más claro y los rayos de sol más fuertes, se curtió, viendo sufrir y morir. Tuvo que regresar, la salud no le acompañaba en aquel lugar. Pero ya no sería el mismo. Aquellas vivencias le hicieron profundizar en las esencias del cristianismo y de su vocación.

Como persona capacitada por sus muchos estudios, primero Teología con los Jesuitas en la Universidad de Granada, ordenado de sacerdote, lejos de la ostentosa catedral de Murcia, prefirió el acompañamiento de sus paisanos y su iglesia parroquial de Bullas. Más tarde se licencia en Filosofía en la Universidad Católica de Murcia, se doctora en teología espiritual en la de Comillas y en la Universidad Gregoriana de Roma. Sin aspirar a nada más a que a ser un buen cura en Murcia y cordial con sus paisanos de Bullas, le sorprende el nombramiento de obispo para Zamora.

Entre nosotros, va ganando confianza con una personalidad bien armada intelectualmente, rica en espiritualidad buenos propósitos de acertar en hacer el bien. Con buenas relaciones con las autoridades y el calor de las gentes que le conocen y tratan, Zamora tembló cuando hace un año su nombre ocupó columnas de periódicos sobre su nombramiento par arzobispo de Madrid. Está bien en Zamora donde se le quiere y aprecia y a medida que visite los pueblos como ahora en Sayago, más.

