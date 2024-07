En un tiempo récord, con diligencia y eficacia, la Junta de Castilla y León o, quizá debería decir el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha destituido a los asesores vinculados a las consejerías de Vox en el Gobierno autonómico, salvo la de Cultura cuyo titular sigue siendo Gonzalo Santonja que mantiene su puesto y su equipo. Un equipo que está funcionando bien y que está haciendo puntualmente los deberes que le corresponden. No entiendo dónde está el problema que algunos pretenden ver, cuando el presidente Mañueco ha apostado por el consejero que, en Castilla y León, defiende no solo la cultura en todas su manifestaciones, incluida la taurina, también el turismo y el deporte.

Aunque tímidas, no entiendo a santo de qué se han alzado algunas voces pidiendo la dimisión del señor Santonja. ¿Por qué iba a dimitir? Un consejero de cultura que es un hombre culto por los cuatro costados, cosa que no siempre ocurre. Este bejarano es ensayista, escritor, crítico literario, doctor en Filología Hispánica, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, cofundador y vicedirector de los cursos de verano de El Escorial. Su bagaje es tan amplio que incluso el poeta Rafael Alberti llegó a nombrarle asesor cultural de su fundación. No voy a recordar una por una las líneas de trabajo que conforman su brillante hoja de servicios, no tengo espacio suficiente. Sí me pregunto, ¿hay quien dé más de lo que aporta a la cultura el señor Santonja?

Resulta que, además, es político, algún defecto debía tener. Lo que cuenta es que hace su trabajo bien, que busca la excelencia que tantas veces ha conseguido y que culmina todo lo que pone en marcha. En Castilla y León no ha sido poco desde que aterrizará en la Consejería de Cultura. Con el añadido de que, en estos tiempos de acoso y derribo a la fiesta de los toros, Gonzalo Santonja se declara abiertamente taurino, sin complejos, sin medias tintas, no sería quien es si fuera un acomplejado.

Además, le gusta rodearse de gente sencilla y hacer camino al andar y al amar por pueblos y ciudades de la Comunidad. Con un consejero así, ¿a santo de qué iba a dimitir?

