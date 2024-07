El don de re-cordar la poesía

Un poeta (Eduardo Galeano en el Libro de los abrazos) refirió que recordar es volver a pasar por el corazón. En este caso, además, podemos incluir la pasión de lo que se vivió. Quizás porque esa pasión tiene más que ver con el corazón que con la mente, y con-cordar se convierte, a esa lumbre pasada, en poner acorde la memoria de lo sentido con lo vivido en la realidad.

De esta manera, como algo vivo y sentido, sorprendemos a Claudio Rodríguez y Justo Alejo hace más de 50 años, en Madrid, y de manera casual. Se sabía de una charla entre ambos poetas desde hacía tiempo, aunque no había más datos. Ahora podemos ver –y comprobar– en el texto aún inédito, espontaneidad en el trato, pero también elaboración posterior a la conversación que firma el poeta sayagués. Asomó, evidentemente, Zamora como cauce y condición entre dos poetas, hubo viveza, y sin duda generosidad en abrirse a la evocación y la memoria sin remilgos.

Se encontraron en la Moncloa, a la vuelta de una esquina, cuando Claudio volvía de impartir sus clases en la Universidad Complutense. Fue un primer encuentro que delimitó los posteriores con la complicidad de la charla, compartiendo sentires y presencias entre aquella Zamora y el poeta que se estaban conociendo en sus primeros años juveniles, mientras asomaba el luminoso don de la ebriedad.

Si al sayagués le interesaban avatares y pormenores de la disposición poética de Claudio, volcada en la amistad, o ese deambular por las calles y los campos cercanos que sirvieron para escribir la huella de la reflexión sobre lo que se vive, Claudio se lo contaba a Justo mostrando el conocimiento paulatino de la vida y las cosas que la habitaban según su sentir y opinión:

"Aquel terreno, Zamora, ha sido circunstancia profunda para mis raigambres. He mamado en aquella ubre oriunda asuntos primarios y esenciales. Quizá primordialmente en el seno de la convivencia con las gentes. Viviendo entre ellos he madurado".

La intención era volver a pasar por el corazón aquellos momentos juveniles del inicio de la creación poética en Claudio Rodríguez, y de los entresijos de su actitud vital junto a los motivos literarios o humanos que descubría en la ciudad provinciana el joven poeta:

"Yo ya conocía por entonces, a mis quince años, cuando vivíamos en Zamora a Rimbaud, Góngora, Fray Luis, Baudelaire ... Sentía los ritmos íntimos de los simbolistas, la construcción, el equilibrio, y otras sugerencias de nuestros clásicos.

Y sobre todo tenía contacto con el habla de la vida. Creo que lo más importante era ese contacto con el lenguaje oral y popular.”

Así charlaron, como quien no quiere la cosa, desde aquellos orígenes, sobre el lenguaje y la presencia de la ciudad con sus gentes en la gestación de Don de la ebriedad. Tratando de escudriñar apoyos palpables del lenguaje diáfano claudiano se añade la propia reflexión de Claudio con la respuesta:

"En el poeta toda circunstancia influye, por mínima que sea. Pero siempre depende de la calidad y la intensidad de las influencias. La convivencia directa con el pueblo y con la tierra (no la literal); esto y otras cosas, me dieron, según lo veo ahora a la altura del tiempo, espontaneidad y naturalidad en la expresión, en la comunicación. Y sobre todo en el lenguaje vivido y no leído, como te decía".

Luego la charla llegaría incluso a más, de la mano de filósofos, poetas, pintores y escultores, o personajes populares de hondo calado para lo que es la vida cotidiana que tantas veces nos sale al encuentro sin darnos cuenta ni razón. De ahí surgió -en palabras de Justo- la evocación del ser con todos en la sencillez cotidiana que reflejó Antonio Pedrero en La Golondrina:

"Teoría de bustos que con empaque estatuario cifran –por referencia de contraste con la celebérrima de El Greco– en un MÁS ACÁ de acusada exposición, la “intrascendencia” -nunca banalidad- de un gesto habitual (...); extraordinario documento sociológico que toma de Goya y Solana los mejores contrastes de intención, y al que Vázquez Díaz da las pautas para la ejecución volumétrica inmediata".

"–Claudio, tú estás allí con la colilla del cigarro pegada al labio; situado detrás de Abrantes y del sr. Matilla (...); aire como de grajo o estornino al pairo, sumido en cierta niebla (...) ¿Qué hacías allí?, ¿Qué era aquello? ¿Quiénes esta corrobra cotidiana?".

"–Éramos todos. Yo estaba allí simplemente conviviendo, entrañablemente.

"Claudio hace una pausa de atención, y como centrándose en una memoria borrosa, se pregunta delante de mí: "¿Qué pintaría yo allí?".Y dirigiéndose a mí, después, como compensando su extrañeza, dice: “Yo estaba con los otros; conviviendo; celebrando la vida.

Amistad, con resonancias de cultura honda, y emociones sobre una Zamora re- sentida, que marcan el final de la charla entre Justo y Claudio; ahora además con cita a otro artista zamorano como la copa de un pino, pero injustamente olvidado:

"Dejamos esta escritura en arpillera con un escorzo a tu alusión al cántico espiritual de la materia en la obra (escultórica) de Tomás Crespo Rivera que ha expuesto estos días en Madrid (Galería Skira) su elegante ovulación artística. ¡Qué oleaje suave en la madera! Allí el recuerdo de luz resbalando por cerros, cercos y ceros:

... y eso dentro

de esa música de ese oleaje de esa alta madera que es recuerdo ...

(...)

... Y oigo la piedra, su erosión, su cántico interior, sin golondrinas,

desdeñosas, sin nido

porque el nido está dentro, en el granito ...".

Versos de Claudio –siempre la voz sin orillas del poeta– que sirven de cierre a esta sencilla nota de celebración sobre el recuerdo compartido en poesía por dos poetas, y apegado a una Zamora cuajada de arte con mayúscula entre los setenta años del Don de la ebriedad.

