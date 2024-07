Y están en Zamora

No sé si en Zamora está ya todo descubierto o todavía hay rincones por descubrir. Sólo sé que Zamora es preciosa, que si bonito es su paisaje, más hermoso aún es su paisanaje y que en lo tocante a la gastronomía no hay, no ya quien nos supere, sino quien nos iguale. Disfrutar de la provincia es una gozada porque, donde menos te lo esperas, surge un oasis de sabores que no envidian a ninguna estrella Michelín. Algunos de los grandes chefs españoles deberían darse una vuelta por la provincia para empaparse del saber y del sabor de los nuestros.

A la pléyade de nombres de la restauración ya conocidos, hay que añadir otros que, sin ser nuevos, no gozan quizá del reconocimiento que su calidad y su servicio merecen. Quién me iba a decir que en un pueblecito al oeste de la provincia de Zamora, situado en la comarca de Tábara y perteneciente al municipio de Ferreras de Abajo, llamado Litos, nombre que al pronunciarlo tiene algo de entrañable, se alza un restaurante por el que han pasado y pasan no sólo los peregrinos del Camino de Santiago Sanabrés, sino gente famosa, como Jordi Évole, atraídos por la exquisitez de unos platos marcados por la calidad, premisa que es una constante para su propietario, el extraordinario Javier González. Un empresario que para triunfar no ha necesitado salir de su tierra.

En estos tiempos en los que la hostelería pasa por dificultades, sobre todo en la contratación de personal, Javier cuenta con 9 empleados, nueve profesionales como la copa de un pino que convierten a su establecimiento “5 & Caña” en un lugar de referencia para propios y extraños. No me diga dónde está el secreto, lo cierto es que la exquisitez es la nota predominante en cualquiera de sus elaborados, especialmente en la carne y la cocina mediterránea que María Isabel Méndez y Jorge Torres dominan a la perfección.

No hace falta salir de Zamora para descubrir que en esta tierra trabajan los mejores, gentes maravillosas como Enrique, Oscar, Andrés, May, José María, Jennifer y Aaron, gente válida y valiosa, merced al trabajo que realizan a diario. Y son de Zamora. Y están en Zamora.

