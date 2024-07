¡Nada que se parezca ... a esto!

Otro día más escuchamos cómo se deteriora la Sanidad Pública en nuestra provincia. Alguien que no quiere operarse en un hospital privado de la capital por desconfianza; las quejas en el Hospital de Benavente con los sanitarios NO MIR; las plazas que salen a concurso y que no se ocupan (13 de 44); el traslado de sanitarios a otras provincias por comisión de servicio autorizadas por el Sacyl (como si sobraran); la falta de calidad en la sanidad del mundo rural, el desvío de consultas varias a la sanidad privada, etc. Etc. Etc.

El pan nuestro de cada día desde hace mucho tiempo. Ahora que tenemos nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, seguro que mejoramos, sobre todo en Empleo. Me imagino que, conseguir médicos y personal sanitario puede ser una cuestión suya (también) y que tendrá que coordinarse con el consejero de Sanidad (que sigue pese a su gestión nefasta) La Consejera de empleo también tendrá que conseguir retomar y reflotar el Diálogo Social con sindicatos y patronal. Un dialogo social que dejo arrasado el correspondiente consejero de Vox con el consentimiento del Presidente Mañueco. ¡suerte Leticia!

Es curioso. Antes decía una cosa con los Voxeros en su gobierno y ahora, que presume de no tenerlos, dice otra distinta como si no hubiese estado de acuerdo con sus actuaciones (ja ja ja) ¿No hay mucha diferencia con lo que él le critica a otros no? Le ha pedido a su nuevo equipo que trabajen para dar certidumbre y estabilidad. ¿Antes no había?

Aun así, es verdad, hay que confiar en que el equipo trabaje para conseguir esos objetivos por el bien de los zamoranos y zamoranas en particular y los castellanos y leoneses en general. Hay que confiar en que la sanidad pública mejore considerablemente. Hay que confiar en que tener un gobierno sólido y estable, según dice el presidente Mañueco, ¿tiene que notarse no? Y en caso contrario, siempre pueden buscar una excusa adecuada y sacar balones fuera. ¡Es una estrategia segura muy suya! Claro que, es algo habitual en los dirigentes populares.

El Día de la Provincia 2024, fue el escenario de reivindicaciones contra los de siempre y la venta de proyectos por parte de los de siempre. Ya saben, ¡unos son malos malísimos y otros son los que nos salvan de todos los males! El Consejero de Presidencia habló del desvelo de los consejeros por garantizar en el mundo rural los servicios básicos. ¡si él lo dice! De la Sanidad no escuché nada.

En su discurso de investidura, el Presidente de la Diputación dijo "todos los municipios tienen que ser atendidos como se merecen y gozar de los mismos servicios básicos y prestaciones que quienes viven en los grandes núcleos". De la sanidad no recuerdo que dijera nada. El Día de la Provincia tampoco le escuché nada sobre la sanidad rural. (Tampoco dijo que había que recoger firmas en los ayuntamientos como con el tema de los cuarteles que presuntamente cerraran). Eso sí, dice que "hay que venir llorado de casa, gestionar bien el dinero público, no resignarse y no lamentarse tanto". Les dejo a ustedes las conclusiones. La sanidad es un pilar imprescindible y fundamental para la vida de las personas. Tendrán que buscar los modos y maneras de solucionar este gran problema. Más dinero, más profesionales, más formación, más plazas, más …y en eso las competencias recaen en los responsables de la Junta, en todos y cada uno de ellos y ellas. Está dentro de las reglas del juego político el exigir al Gobierno del país soluciones dentro de sus competencias (faltaría más) pero también a la Junta que las tiene en Sanidad. Se dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues eso.

