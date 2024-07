¿Por qué leer a Claudio Rodríguez?

Es la principal pregunta y, sin embargo, la cuestión que todos los claudianos pretenden esquivar. Evitamos formulárnosla a nosotros mismos y nos atenaza cuando la lanzan en los momentos oportunos (en los inapropiados es sencilla una evasiva). La desazón tiene dos causas. Una es la complejidad habitual para el apasionado de dar una explicación convincente y lógica a la razón de su entusiasmo: son muchos los motivos y se dan en una mezcla de laboriosa dilución. Por si esto fuera poco, el interrogante se cierne sobre nuestra identidad, pues nos interpela sobre la forma que tenemos de habitar el mundo. La respuesta, por tanto, solo puede buscarse en la experiencia personal y, en caso de dar con ella, nos pone al descubierto.

Sin pretender afirmar que la poesía deba enseñar cosas, servir para algo o ser de algún modo útil, confieso que los poemas de Claudio Rodríguez me han mejorado, al revelarme una manera digna de enfrentarme a la vida con todas sus consecuencias. Releo y aconsejo leer su poesía porque sus versos nos descubren un modo de estar aquí apoyado en tres principios que considero ya irrenunciables: se puede encontrar la verdad en las cosas sencillas (solo hay que saber contemplarlas), la existencia debe ser celebrada incluso cuando se vuelve oscura y el riesgo del amor es lo único que hace del mundo un hogar.

Regalo libros o poemas de Claudio a las personas que amo. Prescribo "Lágrima" o "Lo que no es sueño" para suturar la laceración de la muerte y advertir que la honda verdad de la alegría volverá tarde o temprano "como llega a la orilla / la ola: irremediablemente". Receto "Mientras tú duermes" y el Canto II del Libro Tercero de Don de la ebriedad para cerrar el desgarro del amor que confunde nuestros sentidos haciéndonos ver cada mañana como la primera. Pauto "Noche abierta" para coser la brecha de la existencia "porque la noche siempre, como el fuego, revela / refina, pule el tiempo, la oración y el sollozo, / da tersura al pecado, limpidez al recuerdo, / castigando y salvando toda una vida entera". Una cura a las tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida.

He recitado ebrio al alba "Siempre la claridad viene del cielo" con el entusiasmo de los dieciocho. Recuerdo calentarme de la pérdida del calor de la infancia con "Al fuego del hogar" y haber empuñado el aldabón de la puerta de mi casa, tras el primer día de trabajo, dichoso como el protagonista de "Alto jornal". Mis hijos han jugado al corro de "Lo que no se marchita", donde aprendí que los niños carecen de sombra. He sobrellevado la decepción de la amistad con "Siempre será mi amigo" y el "Girasol" me ha dado lecciones de humildad. Hace años, como el "Gorrión", que meto en mi pecho "todo el polvo del mundo". Ahora sé que la lluvia no moja, sino que salva y que el auténtico amor, el único que no nos mantiene ajenos, es arriesgado. Ya no puedo acercarme a la orilla del mar ni al sexo sin recordar que "Ahí mismo", en su "Espuma", late el misterio del origen y cada mañana la copia enmarcada de un manuscrito pone alertas mis sentidos advirtiéndome que "Un bien" puede llegar inesperado y pasar inadvertido.

Hasta podemos matar a la muerte gracias a un poema de Claudio Rodríguez:

"¿Y si la primavera es verdadera? Ya no sé qué decir. Me voy alegre".

