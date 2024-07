La ausencia no es el olvido. Al menos en este caso. La memoria de Claudio Rodríguez permanece viva después de 25 años, cuando se fue de vuelo, hacia lo invisible. Después de su última aventura: la muerte, esa que se viene calladamente. Es tan breve la vida, sí, pero es tan largo e intenso el recuerdo, podría decirse en tono nerudiano… Hay lectores, hay estudiosos que lo han hecho y lo hacen presente. Desde aquel 22 de julio de 1999, es continua la atención que recibe su obra lírica, que va del entusiasmo y el asombro inicial al escepticismo postrero, con reediciones de sus poemarios, publicación de antologías y traducciones a otras lenguas, así como estudios acerca de distintos aspectos creativos de sus cinco poemarios. En cuanto al traslado a distintos idiomas, se incluyen versiones al inglés, el italiano, el portugués, el alemán, el francés, el griego, el lituano o el búlgaro. Su reconocimiento tiene muchos acentos. Esas reediciones han permitido nuevas lecturas de la obra claudina por parte de expertos foráneos, lo que ha supuesto una notable contribución al estudio y a la difusión de la poesía del zamorano en otros ámbitos culturales.

Su prosa, que se hallaba dispersa en varias publicaciones, también ha provocado interés en este periodo: ha sido reunida y se ha hecho asequible al público. Se trata, fundamentalmente, de ensayos y artículos de crítica literaria. Ensayos como "Anotaciones sobre el ritmo en Rimbaud", de 1953; "El elemento mágico en las canciones infantiles de corro castellanas", su memoria de licenciatura, de 1957; "Poesía como participación: hacia Miguel Hernández", que constituyó su discurso de ingreso en la RAE. En cuanto a los artículos, Rodríguez se ocupó de la poesía de Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Carlos Bousoño, José Hierro, John Milton o Leopardi, Paul Valléry... Valioso es, en esa línea de reconocimiento, el constante impulso del Seminario Permanente, con sede en la Biblioteca Pública del Estado en Zamora. Su labor difusora y organizativa, a través de jornadas, muestras y publicaciones, resulta de gran importancia.

En esta memoria periodística se recogen las reediciones de la obra del poeta, así como las publicaciones y los estudios que abren nuevas ventanas de análisis sobre aquella, aparecidas en estos 25 últimos años. Los nombres de los expertos avalan su relevancia: Ángel Luis Prieto de Paula, Vicente Gallego, Luis García Jambrina, Tomás Sánchez Santiago, Juan Manuel Rodríguez Tobal, Luis Ingelmo, Antonio Gamoneda, Fernando Yubero, Ángel Rupérez, Luis Ramos de la Torre, Antoni Marí, Philip W. Silver, William Michael Mudrovic, Pietro Taravacci o María Antonia Mezquita. (Dado su alto volumen, algo que revela interés y reconocimiento intelectual, debe primarse la significación y descartarse la exhaustividad en sus referencias). Los tratamientos y las perspectivas son complementarias, pero amplias en su diversidad, pues la lírica de Rodríguez ofrece variadas y originales panorámicas. Esas visiones enriquecen, por lo tanto, la lectura de su poesía. También son numerosos y sugestivos los trabajos aparecidos en distintas revistas culturales (monográficos de "Archipiélago", de noviembre de 2004; "Zurgai", 2006; "República de las Letras", abril de 2009; "Campo de Agramante", otoño-invierno de 2011). La aportación de la prensa especializada no es desdeñable.

Hacer memoria no es, en este caso, formular un recuento de nostalgias, tantas veces inútiles o interesadas, sino reconocer la obra del poeta zamorano a través de las presencias visibles y animar, cuando se cumple el 25 aniversario de su fallecimiento, a la indagación en las invisibles. La vida, sí, en sus obras, en sus palabras trascendentes. A veces tiene su lado bueno, ya ven. Los cinco poemarios de Claudio Rodríguez, distanciados en su aparición pública (1953-1991), han sido releídos e interpretados desde 1999 hasta estos días con aplicación, incluso con intensidad. Se mantiene su vigencia. El interés de su poesía no se apaga. Crece, no decrece. Regaló ese "don" a los lectores.

No hay hojas secas en el camino después del silencio en la aventura. Tomás Sánchez Santiago, excelente conocedor de la obra del zamorano, ha escrito: "Quien se acerque con escrúpulo lector y voluntad de acompañamiento a la aventura de su poesía va a sorprenderse, entre tantas cosas, de que esa escritura esté llena de despedidas". De continuos adioses. Quizá se trataba de una forma de celebrar. ¿A través de las despedidas? Por qué no. Para el profesor, novelista y poeta, ensayista y crítico, tres son "los fundamentos permanentes" de esa lírica que se halla ligada con "la palabra adiós". Los cita: lo oral, lo itinerante y lo popular. Ya estaban en sus inicios. Todo eso hace más duradera a su poesía, y la memoria lo celebra (con ebriedad o con sobriedad).

