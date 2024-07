Donde está amaneciendo

A mi hermano Miguel Ángel

In memoriam

En alguna entrevista a raíz de la publicación de Casi una leyenda (1991) declaraba el poeta: "La muerte no la veo como algo horroroso. No adopto ese tono trágico, patético... Yo la veo con cierta serenidad".

Es en su último libro Casi una leyenda donde el poeta se enfrenta directamente a esa experiencia límite que es la muerte. Y lo hace, como no podía ser de otra manera, con la misma voluntad inquebrantable de salvación de la realidad que ya mostrara en su primer libro Don de la ebriedad. A través de una compleja trama simbólica, como si de un tapiz mitológico se tratara, irá entretejiendo escenas de la lucha entre Eros y Tánatos. Una escenografía compleja, a veces perturbadora en la que el poeta convocará al Amor y a la Muerte a bailar la vertiginosa danza y contradanza de la Vida, así en el sorprendente poema El cristalero azul:

"Entra en el baile, /danza con cuerpo vivo, /con gracia altiva y bella,/dame la mano y deja/ tu pañuelo en el aire./ Danza sobre esta lápida".

Cómo no recordar al leer estos versos el cuadro Danza de campesinos de Brueghel. En la imaginación del poeta la escena pictórica del holandés quedará asimilada a la danza carnavalesca de la muerte. Es este uno de los motivos poéticos más sustantivo de estos últimos poemas del libro, el del baile y la lápida, motivo cuyo rendimiento simbólico se ampliará con el del epitafio en otro poema del que luego diremos algo también.

Sabemos que Casi una leyenda retoma temas y motivos simbólicos de sus libros anteriores para ahondar en ellos y al mismo tiempo abrir nuevas perspectivas por la mayor experiencia vital del autor: "la vida entera entrando en la mirada", como nos dice en La contemplación viva. Es como un diálogo silencioso entre las cosas que de repente nos revelaran su secreto sentido. Y este diálogo lo establece Casi una leyenda con el resto de sus libros, pero también se establece entre los propios poemas del libro. Así sabemos que el personaje del cristalero azul ya había aparecido en Don de la ebriedad, concretamente en el canto VI del libro III, pero allí no se nos aclaraba que se tratara de una personificación de la Muerte y ahora sí. En Casi una leyenda hay pues una reelaboración de los símbolos que añaden una mayor complejidad de significados al establecer nuevos cruces simbólicos.

Otra escena de este tapiz nos mostrará los procesos de erosión material y descomposición del cuerpo en el sepulcro con un conjunto de imágenes que dialogan tanto con la tradición pictórica (Valdés Leal, Solana, José Hernández) como poética (Baudelaire). En Solvet seclum, cláusula recogida en el himno Dies irae de la Misa de Difuntos:

"El esqueleto entre la cal y el sílice/ y la ceniza de la cobardía,/ la servidumbre de la carne en voz,/ en el ala, / del hueso que está a punto de ser flauta,/ y el cerebro de ser panal o mimbre/ junto a los violines del gusano,/ la melodía en flor de la carcoma,/ el pétalo roído y cristalino,/ el diente de oro en el osario vivo,/ y las olas y el viento/(...)"

Junto al proceso inevitable de descomposición asistimos a una suerte de afirmación de la vida: "con la putrefacción que es amor puro,/donde la muerte ya no tiene nombre...", se dirá casi al final del poema. Y de la misma manera que encontramos referencias a la tradición pictórica en Claudio Rodríguez, a algunos pintores los versos del zamorano les han servido también de fuente de inspiración. El pintor zaragozano Dino Valls, por ejemplo, ha tomado precisamente como título de uno de sus cuadros parte de un verso de Solvet seclum: "Liturgia abisal".

La segunda sección de Casi una leyenda lleva el lema De amor ha sido la falta y agrupa también cinco poemas que aunque tratan el tema amoroso no evita tampoco que deambule por ellos ese cristalero azul cuya presencia omnímoda invade todas las secciones del libro. En Los almendros de Marialba el poeta asume el mito de nuestra tradición cultural y literaria de la regeneración de la naturaleza, concretamente la primavera a través del simbolismo del almendro con una pregunta clave que se repite a modo de estribillo: "¿todo es resurrección?":

"Sin prisa, modelada/ con el río benigno/ entre el otoño del conocimiento/ y el ataúd de sombra tenue, al lado/ de estos almendros esperando siempre/ las futuras cosechas,/ ¿todo es resurrección?"

El título del poema tiene su origen en una canción popular zamorana, El tío Babú, pero Claudio Rodríguez cambia el verso "las albillas de Marialba" por este otro, "Los almendros de Marialba", por su mayor capacidad evocadora. Poema con ecos también de la poesía del galés Dylan Thomas:

"cómo respiro este deslumbramiento/ esta salud de la madera nueva/ que llega germinando/ con la savia sin prisa de la muerte".

Otro ejemplo más, por otro lado, de fusión de la tradición popular y culta que acompaña a tantos poemas del zamorano y que en Casi una leyenda es un rasgo estructural de primer orden.

Y si todo renace, ¿qué sentido tiene un epitafio? Por eso la negación implícita ya en el título Sin epitafio, es decir, "no epitafio", de la misma manera que "no muerte" del Nunca vi muerte tan muerta. En este poema vuelve a aparecer el motivo de la lápida y la tumba presente también como hemos visto en El cristalero azul, pero aquí ya no está asociado a la música y la danza sino al impulso ascensional tan característico de este poeta y a la resurrección:

"Levanta el vuelo. No entres/ en este cuerpo entero:/ donde está amaneciendo".

Versos que evocan, por otra parte, la tradición de las canciones de albada.

Cinco poemas pues que cantan una historia inmortal, casi una leyenda. Hablábamos más arriba de portentosa escenografía simbólica y lo es no sólo por la originalidad con que reformula materiales imaginarios de la tradición (poética y pictórica) sino por la capacidad de seducción de las imágenes y su poder de negación del tiempo y la muerte. Porque solo los más grandes poetas tienen el privilegio de sobrevolar la muerte. Y solo ellos saben de lo eterno y pasajero a un tiempo, como el fluir sereno y fugitivo del Duero 25 años después, bajo los puentes de Zamora. Sólo los más grandes poetas son capaces de fundar una nueva tierra y un cielo nuevo, sobre la corrosión de la vida. Porque en Claudio Rodríguez la poesía tiene siempre la desafiante función de instaurar la vida y rebelarse contra la corrupción de la muerte. No se trata de aceptación resignada sino de elevar lo humano a su dignidad absoluta, a pesar, como decía Claudio, del dolor, la derrota o la condena. Y al final del camino Secreta, el último poema, y su duda y su afirmación mítica de una esperanza:

"¿Y si la primavera es verdadera?/ Ya no sé qué decir. Me voy alegre. /Tú no sabías que la muerte es bella/ triste doncella".

Suscríbete para seguir leyendo