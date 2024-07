Encontramos en Jesús nuestro mejor descanso

El evangelista Marcos en este domingo, nos presenta una lectura que retoma el relato de la semana pasada. Los apóstoles que habían sido enviados con la misión de anunciar el evangelio, vuelven contentos y satisfechos por los frutos obtenidos del encargo hecho por su Maestro.

Jesús confía a sus discípulos la tarea de recorrer todos los caminos, aldeas y pueblos de la zona, donde El no puede llegar en persona, y que es necesario que su mensaje llegue a toda la gente. No quiere que nadie se sienta privado de la gracia de escuchar las palabras de salvación y esperanza.

Los ha enviado de dos en dos, un hecho curioso, porque no van solos cada uno por su cuenta, a su lado les acompaña un garante, un custodio y un compañero en quién aconsejarse y apoyarse. Van con el mandato de Jesús, con el poder que les ha otorgado para hacer frente con valentía y decisión, a los acontecimientos que les vayan surgiendo en cada lugar. Con la misma autoridad que ellos han visto y oído en Jesús, actúan y enseñan de idéntica forma, que no es otra cosa que: el amor al prójimo, el amor a Dios, practicar la misericordia con los que sufren, perdonar y pedir perdón, no devolver mal al mal, en definitiva, amar por encima de todas las cosas.

Antes de escuchar las vivencias y experiencias de los apóstoles, Jesús quiere llevarles a un descanso merecido y deseado. A un retiro espiritual lejos de toda vorágine y ajetreo de la gente, donde estén tranquilos, en paz, que se puedan relajar para recuperar las fuerza de un trabajo en misión que los ha dejado exhaustos y agotados. El contacto con la gente , la predicación , las sanaciones y las atenciones hacia las personas que acudían a ellos, han producido un desgaste físico y moral.

Al igual que en tiempos de Jesús, el hombre de hoy, antepone en su vida como si lo llevasen escrito en sus genes, los mismos vicios y defectos que sus antepasados: las ansias de riqueza, de poder, la ambición y un egoísmo por encima de la dignidad humana. Eso somos y de eso estamos hechos.

Un mundo que vive de espaldas a Dios, que no siente su necesidad, que cree valerse por sí mismo, que no quiere saber nada del El y que lo tiene aparcado a un lado, en un rincón de su existencia. La realidad del hombre es otra cosa muy distinta, sus hechos y manifestaciones así lo confirman. Hay un vacío grande en el corazón del hombre, una búsqueda permanente para encontrar las respuestas al dilema de su vida. La búsqueda desesperada por encontrar grupos de espiritualidad, de filosofías esotéricas y sucedáneos místicos, es una tónica de conducta que en vez de beneficiar lo confunden más.

La verdad y sus respuestas, todas ellas, están plasmadas en Jesús, en su obra y en su mensaje. El es el único que reconoce nuestra pobreza, nuestra miseria, el que se hace cargo de la opresión a la que estamos sujetos. El Señor se compadece de cada uno de nosotros, nos mira siempre de frente y directamente a los ojos para animarnos y consolarnos. Alguien dijo alguna vez que: "La justicia de Dios es la misericordia".

Cuando Jesús desembarca con su discípulos en la otra orilla, adonde han acudido una multitud de gente para estar junto a El, no puede hacer otra cosa que priorizar y aplaza el descanso, sabe que le necesitan y que esperan una palabra suya que les alivie y llene de bálsamo el interior de sus corazones.

Hoy es el día grande para el cristiano, un día de descanso, la fiesta del Señor. Estamos invitados a su mesa eucarística para fortalecernos y participar junto a El, en hacer un mundo de justicia , con esperanza y lleno de paz.

