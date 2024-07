Para echarnos a temblar

Andaba el personal el viernes buscando como defenderse de la ola de calor y, zas, sin comerlo ni beberlo, nos dimos cuenta de que estamos indefensos ante otros problemas que se escapan a nuestras entendederas y que ahora rigen el mundo casi ya por encima de la naturaleza.

–No somos nadie, don Almaquio, no somos nadie. ¿Cómo explicó yo a los del tute que no he podido ir a la consulta del hospital porque en Estados Unidos uno ha tocado el botón que no era y se ha liado la de dios es cristo en todos los países?, se pregunta el señor Irfísulo que ya no acigua y que lo ve todo negro.

–Habrá que enterarse de lo que ha sucedido porque estos agobios nos cambian la vida y, la verdad, ya no estamos para sustos, puntualiza don Almaquio, lector empedernido que ahora sufre con tantas palabrejas en inglés y tantos conceptos que ni los nietos son ya capaces de explicarle.

Y, al igual que don Almaquio y el señor Irfísulo, uno se pregunta por el futuro del universo y de la tranquilidad de sus ciudadanos si un mínimo despiste origina algo similar (o incluso peor) a lo del viernes. Pónganse en situación: 5.000 vuelos cancelados y 44.000 retrasados; cientos y cientos de consultas médicas anuladas; hospitales provisionalmente cerrados, farmacias sin poder prestar atención; bancos inoperativos; datáfonos sin funcionar; pagos aplazados; bizum en blanco…Es decir, el planeta semiparalizado por culpa de uno de nuestros grandes avances, Internet, la globalización, el manejar datos, situaciones etc desde una pantalla. De acuerdo, fue un error, un fallo humano, pero ¿y si mañana un malnacido idea algo para ocasionar un problemón parecido?, ¿en manos de quienes estamos o podemos estar?, ¿qué defensa tenemos aparte de llorar y lamentarnos? Son muchísimos los interrogantes que se abren si uno medita sobre lo sucedido. Y todos nos llevan a conclusiones bastante negativas y a un horizonte de temores. Qué a gusto detrás de las mulas, que diría un labrador entrado en años, el señor Irfísulo mismamente.

He pasado unas cuantas horas leyendo y oyendo informaciones sobre el incidente y sus consecuencias y parece muy claro el origen; otra cosa es que cabezas como la mía consigan comprenderlo y se hagan una idea correcta de las derivadas del follón. Todo comenzó porque una actualización de Falcon, el antivirus estrella de la firma de seguridad CrowdStrike, incorporó un error de código que hizo colapsar los ordenadores que usan el sistema operativo Windows, de Microsoft, que es el más extendido y usado entre las empresas del mundo. A partir de ahí, el desastre mundial, que puede resumirse en lo que los entendidos llaman "la pantalla azul de la muerte", que traducido al román paladino, quiere decir que los ordenadores no se encienden, que la pantalla no cambia su color azul y que a desesperarse tocan.

Si uno lo piensa bien (dentro de lo que cabe) se da de bruces con una paradoja muy de estos tiempos: un movimiento, rutinario, para potenciar la seguridad acarreó una inseguridad que provocó el pánico en todo el orbe. ¿Cómo explicarlo?, ¿y cómo entenderlo los que, en estos asuntos, andamos a gatas?

–O sea, que los expertos en seguridad dejaron a dos velas a los aeropuertos, a las clínicas, a las gasolineras… Un follón, cómo para fiarse de los sabihondos, apunta el señor Irfísulo, cada vez más cabreado y más confundido.

–Hombre, un error humano lo puede cometer cualquiera, apostilla don Almaquio.

–Sí, sí, pero antes los errores se cometían de uno en uno, pero ahora un error se carga el mundo.

Ahí los dejo, discutiendo, pero con un remusguillo oprimiéndome el cacumen: y si a un cabroncete le da por convertir el error involuntario en un arma de presión y boicot o, simplemente, de hacer putadas. "Gen Santa", que decían los personajes del gran Forges.

