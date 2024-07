Buenos y malos ejemplos

De pequeñajo, siempre escuchaba en mi entorno que "teníamos que comportarnos como Dios manda". La frase era habitual en boca de mis padres, del maestro, del cura, del alcalde y de todo quisque que quería contribuir a nuestra formación. Yo preguntaba a mis papis que cómo quería Dios que nos comportáramos y ellos, que eran hijos de la educación de la época, siempre lo resumían con una frase que me sigue retumbando en mi cerebro: no hacer cosas malas y obedecer a las personas mayores. Con otras palabras, los progenitores actuales dicen, más o menos, las mismas cosas a sus retoños. Porque la inmensa mayoría queremos que quienes nos acompañan en la vida cotidiana sean buenas personas y "que se comporten como Dios manda". El problema es que tanto antes como ahora lo que Dios quiere de nosotros no sabemos muy bien qué demonios es, ya que depende de las interpretaciones que los humanos hacemos de estos asuntos. Por ejemplo, Donald Trump pensará que él actúa como Dios manda. Pero también lo pensarán Joe Biden y quienes critican al expresidente por sus falacias y mentiras. Pero Trump hace lo que hace porque cree (aunque es posible que todo sea una representación) que es el nuevo Mesías de la política estadounidense. Y como Trump, imagino que el resto de mandatarios pensarán cosas parecidas. No estaría mal preguntárselo a Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen, Putin, Javier Milei, Keir Starmer, Giorgia Meloni, etc., para salir de dudas.

Si cambiamos de escenario y recordamos las ceremonias tan entusiastas que se han vivido durante las últimas semanas por los triunfos de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Alemania, muchos dirán que la celebración de la roja por las calles de Madrid se ajustaba a lo que Dios manda; es decir, que los modos y maneras que los jugadores han tenido de exteriorizar y compartir la alegría con la afición se ajustaban a esos deseos divinos. Sin embargo, hasta donde yo sé, Dios no ha hablado y lo único que sabemos es que la fiesta, especialmente la ofrecida por la televisión pública durante la tarde y noche del pasado lunes, fue todo lo contrario a lo que podía esperarse de un grupo de personas que aspiran a ser reconocidos no solo como los nuevos campeones de Europa jugando al balompié sino como modelos de conductas cívicas y ejemplares para el resto de los mortales que hemos seguido sus movimientos en el campo y sus palabras o composturas fuera de los estadios de fútbol. Mientras observaba el sarao a través de la pequeña pantalla, no daba crédito y, en varias ocasiones, me levanté del sofá porque el espectáculo me parecía mucho peor que cutre. Parece ser que otros comentaristas deportivos y de otros ámbitos del conocimiento han observado algo similar. Pero también han aparecido quienes han defendido los modos de hablar y de comportarse de unos jugadores que han alcanzado el cielo futbolístico. A saber lo que Dios les dirá allá arriba.

Suscríbete para seguir leyendo