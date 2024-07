La España cimarrona

Hace tiempo, cuando era una lozana andaluza que cruzaba el puente de Triana camino de Sevilla, un caballero de avanzada edad me recibió en la otra orilla, así denominan los trianeros a la ciudad de la Giralda, con un halagador "niña, andas mejor que un Omega".

No me ofenden los piropos, así que le respondí con una sonrisa. No me ofenden los piropos, sí el bestialismo. Por suerte, nunca me he topado con ningún miembro de esa tribu de cabezahuecas. Pero a lo que iba, un camarada gallego me ha lanzado el segundo piropo más bonito de mi vida. Y es que me ha aconsejado que viva un poco, y que ceje en mi empecinado empeño por ganar la medalla a la campesina estajanovista del año.

Para quien no lo recuerde, el estajanovismo era un movimiento promovido por los trabajadores soviéticos, campesinos y obreros, consistente en aumentar más aún la productividad, incrementando la carga de trabajo, logrando una mayor capacitación profesional, y que ésta redunde en el beneficio colectivo.

Bien lo dice el refrán, para presumir hay que sufrir, y con medalla o sin ella, que te llamen estajanovista es un piropo, un honor. Pero como en la naturaleza no existe la perfección absoluta, la aspiración a convertirse en la campesina del año tiene sus sombras. Por ejemplo, acabar la dura jornada con el cerebro tan frito que en lugar de llenar con diésel el depósito de la C-15, lo hagas con gasolina y te quedes varada, exhausta y varada.

Por cosas así ya nadie quiere ser estajanovista, ni pastora de ovejas, ni nada.

Somos la España de As Bestas, una España por siglos mal tratada, pero también la de la sencillez espartana y el buen vivir, esa que alaban Llamazares o Gustavo Duch

Porque no se quiere acabar agarrando la manguera equivocada, pero sobre todo porque la inmensa mayoría no disfruta con el trabajo que realiza para ganarse la vida, y se limita a cumplir con las horas pactadas por ley. Otros, ni tan siquiera eso. Y me viene a la mente el famoso vídeo en el que unos funcionarios caraduras son grabados fichando a primera hora y largándose a continuación.

Todo lo de arriba explica que no se entienda que aún exista esa España cimarrona y asarvajá, como se dice en jerga trianera, que se resiste a abandonar el rural, por mucho que el Gobierno central, de la mano del regional, se esfuerce en retirar los servicios básicos a ver si así se van. Pero ni por esas ceden y dejan su biotopos a merced de los fondos de inversión.

Tierras agrestes e inhóspitas, donde parece que no camina cristiano alguno, pero habitadas por cimarrones montaraces y llaneros. Junto a las aguerridas gentes del mar, y los sacrificados obreros del transporte por carretera que viajan, repartiendo consumismo cerril y vertebrando el país.

Tierras de la España real, cada vez más alejada de la oficial.

Esa España que se identifica con la selección nacional, sea femenina, masculina o viceversa, porque es la de todos. Y se emputa o encabrona cuando esos pijos relamidos que viven del cuento del nacionalismo vasco y catalán, y a costa de humillar al resto de españoles, pitan el himno del lololololó, ese inexplicable himno aún sin letra.

Una España real que hace piña con Isabel Aaiun y su potra salvaje. No con aquella zorra eurovisiva que apestaba a Chanel, a mujeres barbudas, gallinas cluecas, a pavos a medio desplumar... Y por mucho que los medios vendieran la moto de que el bodrio de la rapaciña morena y la anti edadista rubia constituían el epítome de la posmodernidad y el progresismo, la España cimarrona pasó olímpicamente de morder el anzuelo. Por eso en su momento votó en masa a las Tanxugueiras.

Esa misma España que este verano se va a desgañitar cantando en cada verbena de pueblo Potra salvaje o Gibraltar es español, tanto monta, monta tanto. En claro homenaje a Morata y a Don Blas de Lezo. Porque la España cimarrona recuerda quién fue el insigne marino. Sí, ese mismo, el de las camisetas que recuerdan que los moros rezan mirando a la Meca y los españoles mean mirando hacia Inglaterra.

Porque sí, somos la España de Puerto Hurraco y Fago y la de los mineros combativos y la de la Costa da Morte. Somos la España de As Bestas, por siglos mal tratada, pero también somos la España silenciosa porque nos silenciaron. La de la frugalidad espartana y la humildad franciscana, la del buen vivir. La que después de otro duro día de trabajo, se descalza en el corral y se toma una cerveza helada debajo de la parra en compañía de las gallinas y el gato, y no cambiaría ese sencillo instante de placer por nada.

La misma España que sabe lo que son las riendas y los herrajes, la traílla y las espuelas. El azadón y la hoz, el botijo y el mandilón. Una España orgullosa de ser legado pasado y jodido presente, y que reniega de aquella falsa imagen a lo Paco Martínez Soria que el franquismo le asignó, en su afán de aprisionar a las porfiadas gentes del rural en la jaula urbana.

Somos la España del concejo abierto y los comunales, la del apoyo mutuo aunque no nos hablemos con el vecino. La misma que justo hace dos años sacó de forma apresurada los tractores, con banderitas o sin ellas, y ayudó como pudo a hacer cortafuegos que impidieran que el infierno se abatiera sobre la Sierra de la Culebra. No pudo ser…

La misma que huye de la autodeterminación egoísta e individualizadora que pretende imponer la dictadura globalista del wokismo capitalista, y defiende el pensamiento de enjambre y la soberanía nacional. Todo aquello que nos hace ser esta maravillosa colmena. Por todo ello, y por mucho más, somos la España que alaban Llamazares o Gustavo Duch.

Ganadera y escritora

