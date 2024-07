Zamora o la provincia de servicios sobre ruedas

Cuando se usa la expresión de que todo va sobre ruedas o está rodado, quiere decir que las cosas marchan bien. Por eso la concentración motera de Sanabria que ha traído en un fin de semana cerca de cinco mil motos sobre dos ruedas ha permitido dar un respiro al turismo de la zona, afectado por el cierre inexplicable de los campings, que permanecen vacíos de caravanas y otros vehículos... sobre ruedas.

Pero en el caso de Zamora me voy a referir a ir sobre ruedas literalmente: al hecho de que los zamoranos tienen que desplazarse en vehículos sobre ruedas para acceder a los servicios de los que se ha vaciado a nuestros pueblos. Y porque cada vez son más los servicios que antes estaban anclados en el suelo patrio y la madre tierra, y pasan a prestarse de manera ambulante en vehículos... sobre ruedas.

El último servicio cada vez más rodado es el de la Guardia Civil, que ya dejó de ser caminera cuando se cerraron los cuarteles o destacamentos diseminados por nuestra geografía provincial, y en lugar de ir andando por los caminos como cantaba Federico García Lorca, "con el alma de charol, vienen por la carretera", se estrenaban en coches patrulla. Y que ahora reducen las horas de atención al público en veinte cuarteles que siguen abiertos, para suplir el servicio de atención directa de manera itinerante y sobre ruedas, y a cambio aumentar el tiempo de patrullaje de las calles y campos. Según explicaba el responsable del asunto en Zamora, el Subdelegado del Gobierno, a los alcaldes afectados: son menos horas de oficina fija y más de "apatrullar" la provincia. Y para compensar: una unidad móvil para la atención directa... sobre ruedas.

También ha aumentado en Zamora la sanidad sobre ruedas, aunque a medida que se iban cerrando los consultorios médicos, los que cada van más sobre ruedas son los pacientes hasta el centro de salud en lugar de los sanitarios a los consultorios. Pero además se ha estrenado en cuarenta pueblos de Zamora un servicio de revisión oftalmológica a través de una unidad móvil ocular gracias al convenio entre el hospital Recoletas y la Diputación... sobre ruedas.

Las calles se han teñido de rojo de las camisetas de la selección nacional de fútbol. Y se han teñido de rojo político porque se ha metido un gol a la ultraderecha que abandonaba los gobiernos autonómicos porque no quería acoger a los inmigrantes

La Zamora vaciada de servicios públicos cada vez va más sobre ruedas. Pero también los servicios privados, donde al comercio ambulante sobre ruedas para suplir el cierre de las tiendas o colmados, se une desde hace unos años el sector de las finanzas. A medida que los bancos cierran sucursales y cajeros automáticos, se está hablando de un servicio rodado de cajeros itinerantes. Incluso se dice que podría instalarse en los bibliobuses sobre ruedas, que llevan la cultura en forma de libros y cuentos a los pueblos, para que puedan llevar la pensión en forma de dinero contante y sonante. Este proyecto sin embargo se retrasa, porque no hay forma de obligar a prestar un servicio al sector privado de la banca, pese a que sí se ha obligado a los pensionistas y trabajadores a cobrar pensión o sueldo a través de un banco, que ni siquiera llega al pueblo... sobre ruedas.

Otro servicio privado con un componente social de lucha contra la soledad no deseada, son los bares, que de momento sólo ruedan en foodtrucks o gastronetas a eventos, verbenas y romerías, aunque todo se andará... sobre ruedas. Parecía que la iniciativa de la Junta de dar hasta un máximo de trescientos euros de subvención a bares "qué lugares tan gratos para conversar" (Gabinete Caligari) iba a llegar a lugares de menos de doscientos habitantes donde milagrosamente todavía exista "el calor del amor en un bar" abierto ¡Pero no! tiene que ser un señor municipio y no un puto pueblo cualquiera (con perdón de las tres últimas palabras: cualquiera, puto, pueblo). Habrá que esperar a que llegue el furgobar. "Jefe, no se queje" –dicen en la diputación provincial– que el año que viene todo se andará... sobre ruedas.

Pero no sólo en Zamora van las cosas rodadas. Porque las calles se han teñido de rojo de las camisetas de la selección nacional de fútbol y viva España porque hemos ganado rodando la bola hasta la portería. Y se han teñido de rojo político porque se ha metido un gol a la ultraderecha que abandonaba los gobiernos autonómicos porque no quería acoger a los inmigrantes ¡Qué digo un gol! Varios goles: de Lamin Yamal y su barrio de Mataró, del que dijo Vox que era "un estercolero multicultural"; de Nico Williams, también de ascendencia africana y jugador del Barsa; de Oyarzábal, con ese apellido tan vasco. Y de un equipo donde se han integrado todas esas diferencias que son España y que es el mundo en el que vivimos, donde todas somos personas iguales y con derechos.

Un gol rodado por toda la banda izquierda, como el del Frente Popular de Francia donde los partidos de la izquierda, siempre dividida por exceso de discusión ideológica, se unieron para frenar al partido de Agrupación Nacional de Le Pen, que ya se veía vencedor de las elecciones legislativas en el país de la "Liberté, Égalité, Fraternité". Pero sonaron en las calles las palabras que otra mujer dedicada a la política desde antes de la Guerra Civil española, Dolores Ibárruri la Pasionaria, popularizó llamando a la lucha contra el golpe de estado de los fascistas: ¡no pasarán!

Las cosas no van rodadas cuando nos olvidamos, además de las guerras olvidadas, de las de Ucrania y Gaza. O cuando aumentan las mujeres víctimas de la violencia de género que también quieren que olvidemos como las guerras, los menores inmigrantes, y los muertos en el mar de las vacaciones.

Volviendo a la provincia, seguimos sobre ruedas. Porque los pueblos vaciados de servicios primero y de gente en consecuencia lógica, se llenan de fiestas con diyeis ambulantes y orquestas en remolques sobre ruedas. Y si falta agua: cisternas sobre ruedas. Y si no hay bar: gastronetas. Y si estás enfermo: médico sobre ruedas. Y si se nos muere alguien: velatorio itinerante sobre ruedas...

A ver si, ya que no llegan las subvenciones a los bares de los pueblos más pequeños, al menos hay ayudas para prestación de servicios sobre ruedas en bibliotrailermusic, gastrofoodnetas, furgofinanzasbar, o todo junto.

O lo que sea, y antes de que acabe el verano y los miles de zamoranos que son inmigrantes en otras comunidades o en otros países vuelvan sobre ruedas a buscarse la vida. Rodar y rodar; o sea, sobre ruedas.

(*) Portavoz de IU en la Diputación

