El toro por los cuernos

Me permito utilizar expresión tan castiza que, como sugiere el refrán y la sabiduría popular, implica enfrentar la situación sin mayor dilación o vacilación. O, dicho de otra manera, implica afrontar un problema y no darle vueltas. En definitiva, lo que ha hecho, lo que viene haciendo don Fernando Valera. Y eso que, en poco espacio de tiempo, se ha enfrentado no a uno sino a dos, que se sepa, auténticos miuras. En Zamora estas cosas nunca se han afrontado con la premura, eficacia y eficiencia no exentas de valentía que han sido las armas de don Fernando para avanzar, para no estancarse, para no paralizar, para proseguir.

Se podrá o no estar de acuerdo con las decisiones de monseñor, de lo que no cabe duda alguna es de lo que antes decía, de su valentía. No tiene por qué haber intocables y situaciones que mejor dejarlas como están. Ese ha sido el gran error, por miedo o vaya usted a saber, que se ha cometido siempre en Zamora, también por parte de la autoridad religiosa. En principio, hay gestora para sacar adelante el Museo de Semana Santa e insuflar vida a lo que estaba ya macilento. De sus integrantes hay división de opiniones. Gentes hay que están lamentándose por las esquinas, diciendo que ellos, por ser quienes son, tenían más derecho que nadie a estar donde están los que están. Lo ha decidido don Fernando, bien decidido está.

Qué bien le están sentando a Zamora los aires de Bullas, el terruño del obispo que, en verdad, está dándole un vuelco a todo aquello que necesitaba de su atención preferente. Además, ha resultado que estamos ante un hombre dialogante y un buen negociador, gracias a una mente privilegiada que permanece a su lado en lo bueno y en lo malo. Me estoy refiriendo a José Manuel Chillón, diácono permanente, ecónomo, sabio, inteligente y cabal. Con una persona así sería capaz de irme al fin del mundo, a sabiendas de que no me iba a perder. Si luego, en lo espiritual, nos acompañara Juan Luis Martín Barrio, ya no necesitábamos más.

Así se hace, don Fernando. Sin complejos, de frente, por derecho y cogiendo siempre al toro por los cuernos. ¡Chapó!

