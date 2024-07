La semana caribeña

Cuando se empezó a hablar de reducir la jornada laboral el objetivo eran los cuatro días laborales a la semana, en vez de cinco. Es decir, de lunes a jueves. Y el viernes, pies para qué os quiero, fin de semana largo y a disfrutar. Se entendía la mar de bien y sonaba más que apetecible. Salvo para los de siempre, claro. Para ellos, era un desastre, la ruina total, el fin del país. Son los adalides eternos de la inmovilidad. Virgencita, que me quede como estoy. Para qué cambiar, con lo bien que me va. Contra ellos ha tenido que hacerse siempre cada avance, por pequeño que fuera. Porque son los menos en número, pero los más en poder. Y es complicado torcerles el brazo, salvo en puntuales y raros momentos históricos.

Este no lo es. Aunque tenemos un gobierno proclive a pensar en los más, su fuerza mayoritaria lo último que quiere es molestar. Y menos a esos señores -hay pocas señoras- que manejan la riqueza y sus derivados. Así que se va “modulando” la reclamación sobre la jornada laboral. Se dejó de hablar de quitarle un día a la semana y se empezó a plantear la reducción de horas. Ahora se habla de quitar dos horas y media, dejando la cosa en 37,5 horas semanales. Y no de repente, no. Que las patronales están llamando a las barricadas. Con un paso intermedio de 38,5 horas. Ya ven, lo del día de la semana se va escuchimizado y se nos queda en hora y media. A este paso, rebajarán la jornada cinco minutos y tendremos que gritar gracias, viva la osadía del gobierno y arriba el generoso empresariado español.

En este punto, quiero aclarar que no escribo por un interés personal. Yo, como buen jubilado, estoy más allá de los ritmos laborales y sus horarios. Pero no consigo entender el empecinamiento en defender que se trabaje lo mismo que hace cien años, cuando se precisaba mano de obra para todo. Es que este es otro mundo. En la gasolinera, en el supermercado, en el banco, en las oficinas públicas, en las tiendas online y en mil sitios más, me despacho yo, no hay trabajadores, todo lo hace la mecanización, la informatización o los algoritmos. Y el fenómeno no para de ir a más. Vamos a un mundo en el que pocos trabajarán y la mayoría estarán ociosos, quieran o no. ¿No es mejor repartir el trabajo que endilgárselo todo a los que consiguen un contrato?

Algunos altos funcionarios, jueces y por ahí, descubrieron hace mucho la “semana caribeña”. No sé si solo en Madrid o afecta a más. Pero es genial y es la que propugno yo, ya de puestos, también para el mindundi de a pie: se trabaja de martes y a jueves. Ni un día más. Y ya “modularemos” su aplicación, sector por sector, claro está. Contra el inmovilismo, la hipervelocidad. Je.

