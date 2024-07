Jesús Molina y Delhy Tejero: reconocimientos y coincidencias

Casi con toda seguridad se puede decir que el pintor Jesús Molina nacido el 1903 en Cerecinos del Campo y la pintora Delhy Tejero nacida el 1904 en Toro fueron con mucho los zamoranos que tuvieron mayor presencia y reconocimiento personal y de su pintura, en el aprendizaje y en la creación, fuera de la provincia y también de España, en todo el siglo XX; lo que parece que no ocurría, ni aun ahora ocurre, en su misma tierra.

Y eso que la pintora, ilustradora y muralista toresana, su figura y su obra lleva un tiempo destacando por doquier: en recientes exposiciones colectivas como "Las sin sombrero" en el Centro Fernán Gómez y "Al Bies" en el museo de Artes Decorativas de Madrid, "Pueblos de Colonización" en el museo ICO, en la renovada colección del Museo Reina Sofía y actualmente (hasta el 9 de septiembre) en la admirable y elogiada exposición "Geometría y Misterio" del Patio Herreriano de Valladolid. Y además dos recientes libros editados por Mujeres Universitarias de Madrid y por el Instituto Florián de Ocampo "De Eva moderna al exilio interior".

Otros artículos de JOSE MARIA CARRASCAL Claudio Rodríguez y otros poetas en el callejero de Madrid

Al pintor, que ha tenido dos de sus acuarelas del Pabellón de la República Española junto al Guernica de Picasso en el Reina Sofía, se le puede recordar por aquella antológica e itinerante exposición, organizada por Caja España e inaugurada en Zamora en la primavera del 2006, para la que se editó un extraordinario catálogo. Y se le habría podido revisar y valorar mejor si la Diputación de Zamora hubiese aceptado hace dos años la oferta de la Academia de San Fernando exponiéndole en Madrid, en una de sus salas, en tanto que fue pensionado en Roma; gestión, en la que acompañé a su hijo Rafael, bien planificada con el académico encargado, pero frustrada, por lo que nos pareció desidia o ignorancia de la institución zamorana.

De ambos artistas, exactamente coetáneos y en ocasiones coincidentes, como ocurre ahora que aparecen en unas publicaciones, que difícilmente puedan conocerse en Zamora. Delhy Tejero tiene otra referencia más en la revista "Madrid Histórico". Mayo/Junio 2024, de notable difusión en la ciudad, con un extenso trabajo acompañado de significativas ilustraciones. Su autora la historiadora Rosalía Ramos, sayaguesa de Almeida que vive en Madrid, la incluye en su serie comprometida con las mujeres valiosas poco conocidas o poco valoradas, desde la óptica feminista en la que siempre se ha movido.

Al tiempo la Universidad Castilla-La Mancha ha editado un libro con tres estudios sobre el pintor "JESÚS MOLINA GARCÍA, el impacto de la guerra civil en un pintor republicano", dando especial información de sus inicios creativos en Ciudad Real, donde hubo de retornar su familia desde Cerecinos.

Quizás puedan llegar a la Biblioteca Pública, que la recuerdo bien abastecida, o a la Florián de Ocampo; pero en cualquier caso me siento en la obligación de dar esta información, que he vivido personalmente y creo que puede interesar a muchos lectores. Y, desde luego, a los mismos pintores y escultores zamoranos, que están reclamando insistentemente un espacio necesario para exponer sus obras; porque sin entrar más en ese recurrente debate, tendrían que tener, ya de entrada, la adecuada presencia estos dos conocidos pintores, junto a los más importantes y representativos de Zamora, que están en la mente de todos. Como he dicho en otras ocasiones, hay que ir proyectando ese museo imaginario, virtual para que no tardando pueda hacerse realidad.

Suscríbete para seguir leyendo