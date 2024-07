Leo la definición de "amnistía" y no puedo mostrarme de acuerdo con su reciente aplicación en España. Hablar de amnistía es hacerlo de perdón general decretado por el poder público por el cual se borra un determinado tipo de delitos y se anulan consecuencias penales. Estimo que todo lo sucedido en Cataluña con Tsunami Democratic es imborrable. No se puede borrar, merced a un papel, por mucho que proceda del Gobierno, todo lo acaecido durante aquellas fechas que supusieron un horror y un error. En la propia amnistía va implícito el reconocimiento del delito o delitos que ahora han querido borrar de un plumazo. Con el perdón redentor, debería llegar el arrepentimiento, la paz, la calma, la humildad. Lamentablemente no es así.

El mejor ejemplo lo constituye la recién llegada Marta Rovira, secretaria general de ERC, perteneciente al grupo de cobardes, conjuntamente con Puigdemont, que salieron de extranjis por la frontera haciendo "fu" como el gato, con más miedo que vergüenza y sentido de la responsabilidad. La chulería, la prepotencia y la falta de tacto de esta señora se han puesto de manifiesto, tras seis años y medio fugada a Suiza, en su primer acto público en España.

La que ha vuelto gracias al perdón de un gobierno irresponsable y de un presidente de la nación insensato, lo primero que ha dicho nada más abrir la boca, tras ser recibida por el ex presidente de ERC, Oriol Junqueras, es: "Hemos venido a acabar lo que empezamos y dejamos a medias". Es decir, quiere volver a las andadas. Ya no podrá ser juzgada por jugar a los juegos de la independencia, a desobedecer la Constitución que no reconocen y que fue votada masivamente en Cataluña, poniendo a prueba el Estado de Derecho y la solidez de un Gobierno que hace aguas. Retomar el camino del procés es su objetivo.

¿Midió esto Sánchez? No. Y si lo hizo en un minuto de lucidez, pudo más seguir sentado en el sillón presidencial, e intentar ser el habitante más longevo de Moncloa. Para eso es preciso controlar todo lo que Sánchez ha logrado controlar en medio de la pasividad de una sociedad que se me antoja en exceso pasota.

