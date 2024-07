Los extremistas no son setas

Quienes andamos habitualmente por el campo hemos vivido eso de pasear bajo la lluvia y encontrarnos, días después de sol, que habían salido setas, así, por sorpresa y sin avisar. Sin embargo, la irrupción en España, Europa, Sudamérica, o EEUU de líderes y partidos extremistas no funciona de este modo por mucho que si se siguen los medios de comunicación o se escucha a los políticos ajenos al espectro extremista nos hagan creer que esto es una oleada que nos ha pillado con el paso cambiado, expresen su preocupación y, lo digan o no, lo que les pida el cuerpo sea cargar contra los ciudadanos como si fuésemos gilipollas y, de repente, nos hubiese dado por apostar por estos partidos extremistas de uno u otro signo. Ni con mucho esto es así y convendría que pusiésemos un poco de orden entre tanto disparate, aunque un servidor solo sea un ciudadano sufrido ante el panorama.

Centrándome solo en España, que no doy para más, pensar que los votantes de Vox y de Se acabó la fiesta son una panda de ricachones de cualquier barrio céntrico de España, con fincas y cotos de caza, es tener tan poca inteligencia como pensar que los votantes de Podemos y la amalgama de Sumar, que más bien resta, son una panda de intelectuales formados en el marxismo y procedentes de zonas marginales de la sociedad. Además de ridículo, es no tener ni idea de lo que hay en las calles de las ciudades, barrios y pueblos.

Cuando a la clase media se la estruja, que, no nos engañemos, es la que sostiene el estado de bienestar, y a las clases menos favorecidas no se les atiende realmente (muchas de las ayudas cacareadas no les llegan porque son inviables los conocimientos y medios informáticos precisos para solicitarlas); cuando gente con trabajo tiene que acudir a los comedores sociales como si estuvieran en paro y la violencia y la inmigración no son datos sino vecinos, es fácil que prendan discursos simplistas y altisonantes como aquello de "asaltar el cielo con las manos" de Pablo Iglesias, o la "mega cárcel" que propone Alvise.

A esto, en mi opinión, hemos llegado por cuatro factores. Por un lado, quienes nos gobiernan y ejercen la oposición mayoritaria, porque han sido sus comportamientos, sus luchas más por mantenerse en sus sillones que por gobernar o presentar alternativas de gobierno, su vocerío y su política de mostrador de taberna embriagados los que han ido fermentando la aparición de extremos. Y lo más demoledor son sus declaraciones de que ellos no tienen nada que ver. ¿Cómo que no? Ellos y solo ellos han desencantado a sus votantes y los han arrojado a los arrabales por mucho que ahora aparezcan como víctimas del oleaje extremista. Pero, ¿a quiénes corresponden las corruptelas, el emputecimiento de las instituciones, el repartirse cargos y prebendas? A ellos cuando están en el gobierno y cuando han pasado a la oposición, que casi cincuenta años de democracia dan para mucho, sobre todo para aquellos que los hemos vivido en primera persona.

No les van a la zaga en responsabilidades los partidos políticos mayoritarios, y centrados, como PSOE y PP, porque en este recorrido de la democracia se han ido desideologizando para caer en el cesarismo que, como no puede ser de otro modo, antepone el líder al partido hasta llevarlo a la extenuación y en este proceso se abandonan los principios que les dieron razón de ser. Ya no se es del PSOE o del PP, se es de Sánchez o de Feijóo y quien no lo tenga claro es sospechoso por mucho carnet que tenga. Hemos dejado de sentirnos socialistas o populares para pasar a sentirnos como se sienta nuestro líder cuando se levanta por la mañana y dispuestos a cambiar a media tarde si así lo establece el mandamás.

Tampoco les cabe menos responsabilidad a los medios de comunicación por dar cabida en sus cabeceras a cuanta idiotez se les ocurre a nuestros políticos, sea o no importante para el común, de manera que el debate social se dirige a la última salida de tono de Óscar Puente o de Isabel Díaz Ayuso en lugar de hablar de eso que se llama "las cosas del comer". Pero esto último debe de ser que no da audiencia ni vende periódicos, lo que no dice mucho tampoco de los ciudadanos, la verdad sea dicha. A esto se suma el haber aceptado sin pestañear que nuestros políticos les convoquen sin aceptar preguntas. ¿Pero qué coño es esto? En la era de la tecnología, que cuelguen su pamplina en Youtube y arreando, pero no que usen a profesionales como altavoces y no, como debiera ser, como portavoces de las preguntas de los ciudadanos.

Llegados aquí no puedo por menos que mirar a mi negociado, la escuela. Que nuestros alumnos salgan de una más que larga y tediosa estancia en los colegios sin tener ni idea de la Constitución, la ley D´Hondt, que el Rey no gobierna, o que al Presidente del Gobierno lo eligen las Cortes y no los ciudadanos con su voto y, ya puestos, que no hayan leído a Stefan Zweig, Michael Sandel, o Giner de los Ríos es una prueba de que no hemos cumplido con el mandamiento esencial de la escuela, que no es solo impartir literatura, matemáticas, o química, sino hacer ciudadanos que piensen. Entonces, ¿qué van a entender del CGPJ, TC, TJUE, IRPF, SIM, o ERTE? Les parecerá más fácil resolver el Trivial.

Con estos mimbres, no nos extrañemos que los engominados, o con coleta, o barba miocidiana se hagan hueco entre una sociedad que, desesperada o desencantada, cree que hay soluciones fáciles para problemas complejo. Pero, eso sí, ni se engañen ni nos engañen, porque conviene tener presente que individuos extremadamente peligrosos, hasta en eso son extremistas, han llegado al poder mediante elecciones para, una vez instalados, laminar la democracia para ajustarla a sí mismos o incluso hacerla desparecer. ¿O no nos suenan Milei, Chávez, Putin, o Hitler?

