Zamora, en días de llamas y cenizas: herida en su raíz

Zamora cubierta en llamas / Cedida

Tierra pobre y herida en su raíz. A veces expoliada con usura. Porque algunos se enriquecieron a costa del vulnerable en estos pagos rayanos con la pobreza y con la frontera. “Es lo que se ha hecho casi siempre”, escuchas. Antes fueron los intensos intereses y ahora, cosa de los tiempos (cambios, dicen que climáticos), son las intensas olas de calor, como infierno consumidor de vidas y almas. Arden los recuerdos de los ancianos desplazados, que intentan proteger (o, tal vez, de salvar de las llamas interiores) el silencio, una forma de desaliento, tal vez de vaciamiento. Sus corazones tocan a rebato, como antiguamente las campanas de sus iglesuelas. Pero esas pérdidas no se evalúan. No están a la vista, y no se cuantifican. Sin embargo, son focos activos de desentrañamiento y de dolor. Vida desalojada. ¡Afuera, afuera! En algún caso, calcinada. Pero estas gentes ya están acostumbradas a tantos olvidos, a tantas devastaciones…

El fuego se ve, pues se despliega y avanza como un ejército entrenado, y el humo se divisa a lo lejos y se huele su ceniza de devastación. Qué duro ser víctima, ya históricamente, de la pobreza callada, vieja herencia, y del azar, tan veleidoso. Tan veleidoso, o “fuera de control”, como el viento… Ese es un capítulo de la humilde historia de los pueblos desatendidos (¿también por parte de sus hijos de la diáspora?) de mi tierra provinciana: herida y desolada.