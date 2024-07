Mil razones para creer en Dios

Parece que quisieran pillarle en un renuncio, pero como su propia fe, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, es de convicciones firmes. En estos tiempos en los que se da pábulo a lo que piensan y dicen ateos y agnósticos, ruego no utilizar como sinónimos, no lo son, declararse abiertamente religioso, practicante y hablar de la fe y de Dios como motor de la vida personal de cada quien, provoca hilaridad, rechazo, indiferencia, incredulidad. ¿Cómo es posible? se preguntan quienes no aciertan a ver, quienes tienen los ojos del alma cerrados. ¿Cómo es posible? me pregunto yo, que haya quienes duden de la existencia de Dios cuando es el que, en verdad, aporta seguridad, fuerza y da sentido a la vida.

A lo largo de la Eurocopa, Luis de la Fuente ha dado muestras inequívocas de su fortaleza espiritual. Si han querido buscarle las vueltas se han equivocado de medio a medio, porque es un hombre cabal y sin complejos. Ojalá todos fuéramos como él y tuviéramos su valentía para declarar abiertamente, sin circunloquios ni florituras, nuestro credo. Y hacerlo sin alardes, no como aquellos que buscan abiertamente la complacencia de la Iglesia a la que dicen servir, de boquilla y por intereses personales o profesionales.

Me pregunto que tendrán que ver Dios y el final de la Eurocopa, a no ser que hayan querido poner a prueba al seleccionador y cuestionar la existencia de Dios. Tampoco entiendo la sempiterna pregunta de por qué Dios permite el mal. Como si fuera cosa suya. Nos dio libertad para ejercitarnos en el bien o en el mal y los seres humanos somos libres de elegir. Desde luego es mucho más fácil hacer el bien, incluso sin mirar a quien, que el mal, que siempre se hace mirando de soslayo al destinatario. Hay quienes se mueven siempre en las arenas movedizas del mal donde parecen sentirse a gusto. Allá cada cual con su conciencia.

Si de la Fuente ha demostrado ser un magnífico seleccionador, si ha sido capaz de hacer lo que ha hecho con unos desconocidos, cuántos de ellos chavales, también ha sido capaz de dejar patente su grandeza humana ofreciendo mil razones para creer en Dios y defendiendo su fe que es de las que mueve montañas.

