De celebración

A media mañana, cuando el domingo se asentaba en las plazas y rúas de la ciudad amurallada, algunos niños zamoranos salían alegres a la calle. (Los pequeños hacen más digna la vida). Quizá más dichosos que de costumbre. No vestían la ropa bonita de las fiestas. Se habían embutido esa camiseta, de rojo sangre, de la Selección Nacional. Qué Selección va a ser: la de fútbol, que disputaba la Eurocopa. La que pone el talento a trabajar en el terreno de juego. Y la lucían con sano orgullo. Querían presumir de lo propio, ya ven. Porque todo, al final, se dilucidaría en Berlín, en cosa de horas. Con sus padres en Santa Clara, el Riego, San Lázaro… Se divertían como niños. Por anticipado. Los chavales, que pelotean en los patios de los colegios y en las secas zonas verdes municipales, no saben si es un equipo de mestizos o no. Cómo van a entender de eso, con tantos deberes. No se fijan en boberías. Entienden de pasión pura por el "el equipo de su país". En sus bocas, los nombres de Nico Williams y Lamine Yamal, el Niño, que son desbordantes, que sientan, en un regate, al más pintado; es decir, a todos sus contrarios. Por la tarde-noche estuvieron más pegados a la pantalla que nunca. En los bares, muchos padres, con los botellines en la mano y los decibelios por todo lo alto.

España, una vez más, haciendo afición entre los pequeños. Ganó el mejor. La suerte no decidió (como, a veces, los árbitros). Marcamos un gol más que los ingleses. De eso se trataba, al fin de cuentas: de ganar. O de no perder. Ya sabemos lo que decía Pelé, el gran brasileño: "Cuanto más difícil, mayor es la sensación de victoria". Comprobado: descartadas las cosas más importantes, el fútbol quizá es de las más importantes. Lo decía, tengo entendido, un argentino. Pero tengo la sensación que los niños ya lo sabían.

