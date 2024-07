Ni blancas, ni negras, sino todo lo contrario

Hojeando un magazine dominical di de frente con unas fotos que me llamaron la atención. Se trataba de una mujer, desconocida para mí, y supongo que para mucha más gente, portadora de una serena belleza y un atractivo fuera de lo común. No iba vestida con ropa fashion, ni siquiera de especial diseño. A medida que pasaba las hojas me preguntaba de quien podría tratarse. Al principio pensé que pertenecería al mundo del cine o al de la música. Pero unas páginas después se le veía corriendo haciendo footing, y no como una deportista cualquiera, sino acompañada de un entrenador profesional. Quizás se tratara de una deportista, llegué a pensar. No quise quedarme con la duda y di marcha atrás hasta llegar al comienzo del reportaje, once páginas antes. No se trataba de una deportista, ni de alguien relacionado con el mundo de la música o de cualquier otro tipo de espectáculo, sino de una investigadora en el campo de la biología. Concretamente de la Biología molecular, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y, por si fuera poco, la primera astronauta española designada por la Agencia Espacial Europea. Se llama Sara, es de León, está casada, y tiene 35 años. Dice que persigue la perfección aun a sabiendas de que no existe, y que, por tanto, nunca logrará alcanzarla. Acumula casi dos mil peticiones para dar conferencias. Y no se sabe de dónde saca tiempo para hacerse tatuajes. Sara no puede evitar ser atractiva. No es muy habitual encontrarse con reportajes tan amplios con un perfil como el de esta protagonista.

Una vez tuve conciencia de que no se trataba de un personaje de papel couché, sino de una persona de carne y hueso, aunque de características poco comunes, me cambió el chip automáticamente. Muy por encima de su innegable atractivo físico, brillaba su currículo profesional, y su valentía para apuntarse a eso de desplazarse algún día por el espacio. Su preparación, no solo científica sino también física, le ayudaría, sin duda, a afrontar tan extraordinario reto. Cuando cerré la revista pude darme cuenta que era también la chica del pelo rojo que ocupaba la portada.

El hecho de estar acostumbrados a estereotipos hace que a veces, en una primera impresión, veamos las cosas de manera diferente a como realmente son. Eso me recuerda una escena de "La Juventud". Esa singular película de Paolo Sorrentino, que protagonizaron dos grandes actores, el británico Michael Caine y el norteamericano Harvey Keitel. Ambos, con sus casi ochenta años a la espalda, en un momento determinado de la película se encontraban en remojo en el jacuzzi de un hotel de lujo en plenos Alpes suizos, relajándose de una vida agitada. Y digo que estaban en remojo y no bañándose, porque ambos se encontraban solos, de pie dentro del agua, con las gafas puestas, y apoyados en uno de los bordes de la piscina. Dialogando sobre sus vidas, incluidos sus achaques.

De repente, al otro lado de la estancia surgió una impresionante figura, completamente desnuda. Se trataba de Miss Universo, que con pasos lentos y armoniosos se dirigía hacia la piscina. Ambos personajes, uno brillante compositor y director de orquesta y el otro destacado director de cine, se quedaron petrificados ante esos ciento ochenta centímetros de estatura, esas piernas interminables, ese cuerpo esculpido a imagen y semejanza de la Diosa Afrodita. En pleno éxtasis de admiración, se les acercó un empleado del hotel para decirles que alguien les estaba esperando en recepción. Ambos, sin dejar de mirar aquella excitante figura que iba desapareciendo gradualmente en el agua, como si descendiera por una rampa ficticia, le respondieron al unísono "¡No ves que estamos disfrutando del último idilio de nuestras vidas!". Con eso se quedaron ambos, con aquella imagen de juventud y belleza que cortaba la respiración.

También, en el ánimo de los espectadores pudo quedar grabada esa misma impresión, la de un cuerpo escultural sin mucho que agradecer a la madre inteligencia. Claro que en una escena posterior pudo comprobarse que aquella diosa de la belleza se desenvolvía con la misma solvencia posando, que debatiendo sobre variados temas con personas supuestamente más documentadas que ella.

Algo así también sucedió con Marilyn Monroe, en especial respecto a su nivel intelectual. Pero nada más lejos de la realidad, porque Marilyn además de tener una inteligencia muy superior a la media, se había formado como actriz en el Actors Studio de New York, el más prestigioso centro en el que pocos son los elegidos. De allí salieron Marlon Brando, Meryl Streep o Al Pacino.

Otro tanto de lo mismo podría decirse de la excelente actriz Hedy Lamarr, que además de ser una de las mujeres más bellas del mundo fue suyo el invento de la "técnica de transmisión en el espectro ensanchado" en el que están basadas las tecnologías inalámbricas actuales. Esta austriaca, nacionalizada norteamericana, era, además de actriz, ingeniera de telecomunicaciones.

No se puede uno quedar en las meras apariencias, porque, para bien o para mal, puede que la realidad quede justo al otro lado. Lo que sí parece cierto es que pueden concurrir la belleza y la inteligencia en una misma persona, como también se pueden dar la fealdad y la torpeza. Pero también no tienen por qué ser las cosas solamente blancas o solamente negras, sino también una mezcla de ambas.

