Fue un 14 de julio de 1986, ayer se cumplían 38 años, cuando miembros de la organización terrorista ETA hicieron explosionar un vehículo-bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, al paso del autobús con alumnos de la Escuela de Tráfico de la Benemérita. Dolor, destrucción y muerte que a día de hoy, miles de españoles llevamos fijado en nuestro recuerdo. Dolor, destrucción y muerte que no podemos ni debemos olvidar. Porque aquella acción ocasionó la muerte de doce guardias civiles, hiriendo a 78 personas más.

Precisamente ayer, haciendo honor al establecido como Día en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil, la Comandancia de Zamora honraba a todos los fallecidos de la Benemérita, víctimas del terrorismo. Entre tantos cuyas vidas segó ETA, doce zamoranos de distintas localidades de nuestra provincia y de la propia capital, doce guardias civiles a los que arrebataron la vida, sumiendo en el dolor a sus familiares, compañeros y amigos y a todos los españoles de bien que, entonces y ahora, seguimos apostatando de ETA, ahora travestida políticamente, como apostatamos de los que dieron la orden y de los que apretaron el gatillo.

Entre tantos cuyas vidas segó ETA, doce zamoranos de distintas localidades de nuestra provincia y de la propia capital, doce guardias civiles a los que arrebataron la vida

Un acto sencillo, emotivo, que realzó con sus palabras el Comandante-Jefe accidental Jesús José González Tejada, quien con esa cercanía que todos alabamos tuvo palabras de cariño para los familiares y de homenaje a la valentía y sacrificio de quienes rubricaron con su sangre "la entrega y compromiso con la seguridad y la paz de España". De 1974 a 1991, casi un zamorano por año, ETA acabó con la vida de doce agentes zamoranos. La Guardia Civil pagó un alto precio en vidas. Un total de 210 agentes, la cifra más abultada, a la que hay que sumar las vidas de tantos de sus familiares, algunos de ellos niños de corta edad.

Me gustaría mencionar una por una a todas las víctimas, por una cuestión de espacio no me es posible, pero sí puedo decir que las llevo en el recuerdo y permanentemente en el corazón, donde se lleva a los valientes, serviciales y leales hombres y mujeres de la Guardia Civil. ¡Instituto Gloria a ti!

Suscríbete para seguir leyendo