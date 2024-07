Me lo preguntaban hace unas semanas: "Oye, Josema, ¿cuál es la nota de corte que ha puesto la Universidad de Salamanca para estudiar Maestro en Educación Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus Viriato?". Y mi respuesta le dejó perplejo: "Ninguna. Como tampoco lo hacen el resto de universidades públicas en este país". Y el amigo, incrédulo, volvió al ataque: "¿Pero cómo que ninguna? Pero si me han dicho que el curso pasado era de 7 y pico".

Llegados a este punto, tuve que explicarle que eso de la nota de corte se refiere a la nota obtenida en la EBAU por el último estudiante que ha podido acceder a la titulación solicitada. Para que se entienda, cada titulación tiene un cupo máximo de estudiantes: 50, 75, 100, 120, etc. Pues bien, las personas que quieren iniciar estudios universitarios deben realizar una preinscripción en los plazos fijados por los responsables académicos, marcando, por orden de preferencia, las titulaciones elegidas. ¿Y quienes entran? Los estudiantes que, ordenados según sus calificaciones de la EBAU, consiguen traspasar el cupo disponible. Por tanto, será el último estudiante que haya podido acceder el que marque la nota de corte. Puede verificar lo que digo en la página web de la Preinscripción en las Universidades de Castilla y León. Ahí comprobará las notas de corte para cada titulación una vez que el día 11 de julio se ha publicado el primer listado de admitidos. Pero antes de esta publicación, desconocíamos dicha nota.

Y ahora pensará que este tema no es suficientemente relevante para una columna dominical. Que aquí deben aparecer reflexiones sobre asuntos que interesen a la gente. Por ejemplo, hablar de la espantada de Vox tras la aceptación por parte de las comunidades del PP del reparto voluntario de menores extranjeros no acompañados; de las consecuencias que ha tenido esa decisión sobre la remodelación del Gobierno de la Junta de Castilla y León, con la presencia muy significativa de dos zamoranas; de la hazaña que ha realizado la selección española de fútbol y, de manera muy particular, la lección que nos han dado los dos negros del grupo: Nico Williams y Yamine Lamal, dos ejemplos de integración social que han irritado profundamente a quienes defienden el racismo y la xenofobia; de los tropiezos sucesivos de Joe Biden en los debates, mítines, discursos, ruedas de prensa, etc., demostrando, una vez más, que la erótica del poder existe; de los asuntos judiciales que tienen entretenidos a tantos columnistas y comentaristas en una especie de competición y guerra larvada entre grupos, corporaciones y partidos políticos; de las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral, un asunto que contribuirá a cambiar y mejorar la vida cotidiana de muchísimas personas. En fin, que las cuestiones son muchas y trascendentales. Pero las notas de corte para acceder a la Universidad también lo son. Y si no, pregunte a quienes tienen chavales en esta fase de la vida y luego me lo cuenta.

