Mañueco se frota las manos

No creo que la comparación le guste mucho a don Santiago Abascal, pero la postura y la contundencia circunspecta de su discurso del jueves me recordó el estribillo de una canción cubana dedicada a Fidel Castro. Ese que dice "y llegó el comandante y mandó parar". Así fue. El comandante, o baranda máximo (y único) de Vox mandó parar a los suyos en sus pactos con el PP en gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Asegura don Santiago, y algunos de sus acólitos, que por acoger a menores extranjeros no acompañados (los injustamente llamados "menas") que saturan ya los centros de acogida de Canarias y Ceuta. El cristianismo y la devoción pía de las gentes de Vox tienen estas cosas. A Dios rogando y con el mazo dando y golpeando la vida y la dignidad de seres indefensos. El cielo puede esperar.

El caso es que el señor Abascal lanzó el órdago, el PP no aflojó (ceder hubiera sido un suicidio político) y, zas, unos cuantos gobiernos autonómicos saltaron por los aires. Entre ellos el de Castilla y León, que fue el primero donde se ensayó hace ochocientos y pico días la fórmula PP-Vox con importantes cesiones de Mañueco a los ultras: Presidencia de las Cortes, Vicepresidencia primera sin competencias concretas pero buen presupuesto y tres consejerías de relieve: Empleo, Cultura y Agricultura. ¿Balance de la aportación de Vox a este experimento? Para mí, nula. O mejor dicho, negativa por cuanto Castilla y León solo ha tenido cierto protagonismo nacional por las declaraciones del vicepresidente Juan García-Gallardo, las broncas montadas por el titular de Empleo (de lo de Industria y Comercio ya no se acuerda ni él) con sindicatos y empresarios y los anuncios de iniciativas y medidas que se quedaron en nada pero que obligaron al portavoz Carriedo a hacer horas extras para explicar lo inexplicable.

Y si la aportación de Vox fue nula, o negativa, ¿por qué se mantuvo el pacto hasta que el comandante Abascal mandó parar? Obviamente, por los votos de los procuradores ultras, esos que llevaban a Mañueco a repetir una y otra vez que el suyo era un gobierno estable, pero, claro, tragando mucha quina. Ahora ya no tendrá que tragarla, pero deberá aguantar otras cosas. Menos que antes. Por eso pienso que el presidente de la Junta tuvo que haberse frotado las manos cuando se enteró de la decisión final del jefe Abascal. Puff, me he librado de Juanito Gallardo sin mover un dedo; a eso se le llama chiripa de la fetén, fetén. Y como don Alfonso lo tenía muy claro, tardó poco en remodelar su gobierno tras las justificaciones de rigor (esta vez no se las dejó a Carriedo) y esos calificativos que dicen todo lo contrario de lo que parecen decir. ¡Hala, todo en orden; aquí no ha pasado nada!

Cuando me enteré de la ruptura del pacto y de sus consecuencias, tuve seguras dos cosas. La primera, el ascenso de la procuradora zamorana Isabel Blanco. Y la segunda, la continuidad de Gonzalo Santonja como consejero de Cultura. Isabel Blanco, que seguirá en Familia, asume una Vicepresidencia sin funciones concretas, pero con simbolismo, presencia y la posibilidad de sustituir a Mañueco cuando esté fuera (muchas veces, ahora menos porque ya no hay campañas electorales por doquier). Blanco es trabajadora, eficaz, discreta y poco dada al protagonismo, justo lo que quiere don Alfonso. Le cubrirá bien las espaldas.

Lo de Santonja estaba cantado. Quien ha viajado desde el izquierdismo más radical hasta ser cargo de Vox no va a perder el sillón así como así por 21 menores no acompañados. Si hay que cambiar de chaqueta, se cambia; ya ves tú. Además, en el PP tiene vara alta desde que le presentó a Rafael Alberti a José María Aznar. Ese favor lo seguirá cobrando. Además, Mañueco y él se consideran amigos.

Y en esas estamos. Ahora, un nuevo periodo, aunque creo que no habrá grandes diferencias ni problemas. Veremos qué tal se las ingenia Gallardo como portavoz de Vox. Tendrá que trabajar algo. Y la prensa le hará menos caso.

