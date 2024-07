No es de un partido serio y confiable cargarse de un plumazo la estabilidad de cinco gobiernos autonómicos. No lo sería prácticamente bajo ninguna premisa porque, entre otras cosas, ello supone decir que a sus dirigentes nacionales les importa un bledo lo que ocurra en cada una de las Comunidades Autónomas afectadas. Se puede romper un pacto de gobierno por cuestiones de ese territorio pero para hacerlo a la vez de todas en las que gobierna en coalición la causa debería ser tan de fuerza mayor que, por imaginación que uno le ponga no se le ocurren muchas posibilidades.

Hacerlo además por algo como que el PP acepte la distribución por todo el territorio nacional de cuatrocientos menores de edad inmigrantes no es más ridículo que obsceno. Ridículo porque no se puede justificar generar tal grado de inestabilidad política por el hecho de que a Castilla y León, con dos millones y medio de habitantes y nueve provincias vayan a venir 21 de esos menores. Obsceno porque no dan ninguna alternativa y olvidan o pretenden que olvidemos que son niños, que ya están en España, a los que todas las normas internacionales obligan a acoger y proteger y, que por un básico concepto de humanidad, no podemos mirar para otro lado.

La espantada de Vox tiene sólo dos lecturas, o sus dirigentes han perdido la cabeza, o se trata de una acción calculada para derivar hacia una radicalización en la que atrincherarse con un porcentaje de votos pequeño pero más o menos estable del que seguir viviendo durante unos años, a la espera de que el problema de la inmigración ilegal incontrolada -o demasiado controlada por las mafias- se agrande y agrave, y del cual poder sacar rédito. En este caso, la inmoralidad es manifiesta. No se puede equiparar el reparto de 400 menores de edad con el hecho de que el gobierno no ataje la avalancha migratoria. Absurdo y desleal es además favorecer al PSOE, partido del gobierno de la nación, perjudicando al PP, el único que puede ser alternativa, en solitario o, precisamente, en alianza con el propio Vox.

Suscríbete para seguir leyendo