Ponga un "kangal" en su vida

Si no todas las semanas, casi, nos desayunamos con la desagradable noticia de mortales ataques de lobos, fundamentalmente en la comarca de Sanabria, lo que está generando una gran preocupación, con razón, en todas las explotaciones ganaderas, especialmente en las afectadas. En los últimos meses se han registrado más de un centenar de bajas entre terneros, potros y yeguas, cuando no entre las bobaliconas ovejas que son el aperitivo favorito del lobo. La cosa no es para tomársela a broma ni para echarle una copla, como aquella de la Niña de Antequera en la que glosaba que "por los contornos de Andalucía no había otro perro como mi perro", el mejor "centinela" de su ganado y que, desgraciadamente acabó siendo víctima del lobo.

Los centinelas del ganado en España, y por ende en Zamora, no han cambiado, la cosa no ha evolucionado y hay que darle un giro, poniendo un "kangal" si no en su vida, sí en todas las explotaciones ganaderas. Con el kangal, una raza canina superior y muy antigua, no hay lobo que se acerque al ganado. Esta raza tiene sus orígenes en la provincia turca de Sivas, específicamente en Anatolia Central. Su historia parece remontarse a la antigüedad. Está contrastada su existencia durante el Imperio Romano.

La raza Kangal figura como una de las más grandes de la especie canina. Se trata de un perro de dimensiones notables, sobre todo en peso y estatura, lo que le hace un animal imponente, musculoso y robusto muy superior al mastín. Su peso es proporcional a su tamaño y contextura, llegan a pesar hasta 60 kilos. Ello no impide en absoluto su agilidad, destreza y habilidades para actividades como pastoreo o senderismo. Generalmente se muestra como una raza amigable, cariñosa, protectora y leal a sus dueños. Es un perro muy paciente, inteligente y obediente. Su mordida, fuerte y potente, tiene una fuerza de presión de 743 PSI. Por encima del rottweiler.

Los lobos no se acercan donde hay un kangal. A lo mejor, sin dejar de reclamar a la administración, habría que empezar por poner un kangal al cuidado de los animales que habitan las explotaciones ganaderas.

