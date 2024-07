La guerra sucia

Asusta aún, diez años después, leer la ofensiva total que el "Estado profundo" lanzó en 2015 y 2016 para destruir a Podemos e impedir, por todos los medios, leales o ilegales, que pudiera ganar las elecciones. Eso sí que fue un golpe de Estado, ahora que tanto banalizan el concepto. Golpe de Estado blando, si quieren, pero golpe de Estado. Se trataba de impedir por todos los medios que un nuevo partido, sin hipotecas previas, no sujeto a los pactos del 78, pudiese gobernar el país sin atender las demandas de esas 20 o 40 familias, no son más, que se reparten el poder y la riqueza del país desde la dictadura. Y para ello un gobierno sin escrúpulos, del vergonzoso PP de Rajoy, puso en marcha una guerra sucia e infame contra aquel proyecto que tanto ilusionaba y que arrastraba apoyos masivos.

Ahora se van conociendo los vomitivos detalles, con un ministerio de Interior volcado en esa guerra, obligando a los policías de todas las comisarias de España, o de la mayor parte, a investigar a los diputados de Podemos y sus dirigentes, en busca de trapos sucios que poder airear para acabar con la formación. Vistos los resultados, dudo que haya existido fuerza más limpia y honesta. No hallaron nada y tuvieron que conformarse con los bulos que iba soltando la seudoprensa, digital y en papel, que tenían a su servicio o crearon expresamente para ello. Pero lograron su objetivo. El miedo siempre hace mella. Y en Podemos empezó a haber mucho miedo cuando vimos cómo se perseguía, sin fundamento alguno, a nuestros más visibles portavoces e incluso a desconocidos militantes locales que no conocían más que en su barrio o pueblo. He contado alguna vez que en la misma Zamora, donde yo tuve el honor de encabezar el partido, costaba un mundo completar una lista electoral, no porque no tuviéramos gente de sobra, sino porque la mayoría se apartaba:

—No por favor, no me incluyas, ni como relleno. En casa tienen miedo de que me pase algo. O de que se pongan a mirar qué he hecho todos esto años.

—¿Y qué has hecho? ¿Algo malo?

—No. Pero a saber qué inventan. Mira lo que le hacen a Pablo.

—Bueno, hombre, pero ni tu ni yo somos Pablo. Esto es Zamora. De nosotros nadie se acuerda, ni para lo malo.

Visto lo que se va saliendo ahora, creo que era yo el que pecaba de optimista. Y hasta siento cierto alivio de que no me convirtiese en diputado tras aquellas elecciones del 16 "que íbamos a ganar", pero que solo nos dejaron con unos 70 escaños. ¡La que me hubiese caído encima por el simple delito de representar a Podemos! Aún me asusta pensarlo, diez años después. Había que pararnos y lo hicieron. Como siempre que en la historia de nuestro país ha habido una ocasión real de cambio y transformación. Es trágico.

