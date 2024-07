Las empresas de fútbol nada tienen que ver con las demás

El fútbol en España es un deporte-espectáculo tan impresionante que, según algunas fuentes, interesa a más de veinte millones de ciudadanos, genera veinte mil millones de euros al año (más de un uno por ciento del PIB), da trabajo a unas ciento ochenta mil personas, y lo practican casi tres millones. El fútbol es motivo de comentario o debate, de chismorreo o de análisis, de diversión o de sufrimiento, de entretenimiento o de aburrimiento. El fútbol no entiende de estamentos sociales. Le gusta a los ricos y a los pobres, a los cultos y a los ignorantes. El fútbol es un enorme escenario donde cabe casi todo. Lo preside el amor a los colores del equipo propio y la animosidad hacia los del contrario. El partidismo es exacerbado, pues idénticas jugadas son interpretadas de manera radicalmente opuesta, según éstas se produzcan en un área o en la contraria. En el fútbol no existe objetividad, algo parecido a lo que ocurre en el mundo de la política. Al fútbol se va a ver ganar a tu equipo, aunque algunos lo disfracen diciendo que asisten porque les gusta tal deporte. Pero, en realidad no es así, porque a los que les gusta el deporte, en estado puro, no les importa reconocer quien es el mejor, bien sea aplaudiendo al que hace una carrera en menos tiempo o el que salta más metros, por poner por caso. Pero es que en el caso del fútbol para el aficionado no es el mejor equipo el que marca más goles sino el suyo propio. Cuando gana lo hace por méritos propios y cuando pierde por errores arbitrales o por rachas de mala suerte en el que el balón se estrella muchas veces en los palos no queriendo entrar a revolcarse con las mallas.

El fútbol era otra cosa cuando los dueños de los clubes eran los propios aficionados, que adquirían el rango de socios (Ahora solo quedan cuatro clubes con esas características).De manera que cuando el equipo perdía, perdían todos en la misma cuantía y proporción. Pero desde hace años, los dueños son sociedades mercantiles, denominadas SAD, cuyo objetivo no es otro que el de generar beneficios. Porque para eso, uno o varios inversores han arriesgado su dinero comprando sociedades cuyo producto es el fútbol. Y lógicamente hacen lo posible porque el ratio beneficio/inversión se corresponda al menos a lo que hubieran conseguido en otro tipo de negocio. Eso es lo que en buena lógica pretenderá el nuevo grupo inversor que ha comprado el "Zamora C.F" al Grupo Aldama.

La actitud de los aficionados, que son quienes en realidad soportan todo este enorme tenderete, es otra muy diferente. Lo que les preocupa es la marcha deportiva del club de sus entretelas del que nunca llegará a adjurar. En cada uno de ellos hay dormida un alma de gestor que haría las cosas de otra manera, también un entrenador diferente, o un director técnico que compraría o vendería a otros jugadores.

Los espectadores que acuden a los estadios, ya sean abonados o gente que va de manera coyuntural, lo hacen con el deseo de pasar un buen rato viendo en directo ganar a su equipo. Y los millones que ven los partidos por la televisión, otro tanto de lo mismo, pagan sus cuotas sin rechistar a determinados canales televisivos.

El fútbol es motivo indirecto de cabreos o de satisfacciones. De ver buenas o malas caras los lunes en el trabajo. De cachondearse de algún compañero cuyo equipo haya perdido esa jornada y en mayor medida si le han infringido un correctivo de escándalo.

El fútbol hace que la gente salga a la calle a festejar los triunfos, porque los considera como propios. Como, afortunadamente, ocurrió hace unas semanas en Zamora, cuyo primer equipo fue capaz de ascender de categoría haciendo un esfuerzo ímprobo, porque la situación del club no estaba para tirar cohetes. Y es que, el principal accionista tenía las cuentas bancarias congeladas, lo que hacía que los empleados, ya fueran jugadores, técnicos u otros trabajadores llevaran varios meses sin cobrar su nómina. Ahora con un nuevo dueño recién estrenado es de esperar que mejoren las cosas.

Los aficionados han acogido con esperanza la noticia de la llegada del nuevo dueño y esperan que su gestión lleve al club a obtener mayores metas. Desean que el éxito del Grupo Páez, sea también el suyo. El de su club. Ese que muchos vieron jugar en el anterior estadio de "La Vaguada", otros más veteranos en el "Ramiro Ledesma", y quizás unos pocos, siendo niños, lo vieran corretear por el campo de tierra de "Pantoja", aunque con el nombre de "Atlético de Zamora".

Y es que el negocio del fútbol es algo poliédrico que permite distintos enfoques, a los que hay que añadir los sentimientos de los seguidores (Nunca clientes) a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de empresas. En general, los negocios no venden sensaciones sino servicios, no levantan pasiones sino que entregan productos de consumo. De manera que cuando desaparece alguna empresa, a diferencia de lo que ocurre en el mundo del fútbol, la gente va a comprar al suministrador de enfrente o al de la localidad de al lado y asunto concluido.

