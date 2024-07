La cultura financiera como sombra de cobijo

Acaba de finalizar el año escolar. Para cada alumno habrá sido un año lleno de retos y desafíos académicos. Seguro que se han conseguido muchos logros, pero también algún desacierto que impidió alcanzar algún objetivo que se programó al inicio. Alumnos y docentes se encuentran con el momento en que tienen que hacer una reflexión personal sobre cómo ha evolucionado el año, identificando cuáles han sido los puntos que han marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En los centros docentes se aprende de todo y todo lo que se aprende es importante y útil. El alumno ha invertido parte de su tiempo en el aprendizaje y la formación. Ha perfeccionado el lenguaje, ha aprendido el manejo de los números, ha estudiado historia, leyes físicas y químicas, humanidades, lenguas clásicas, se ha adentrado en cuestiones científicas y ha desarrollado el sentido artístico, deportivo y vocacional. Pero, y de finanzas, ¿qué ha aprendido? Si se ha tardado más de cinco segundos en responder ya sé la respuesta.

El pasado 27 de junio la OCDE ha hecho público su informe PISA 2022 sobre la evaluación de la competencia financiera de los alumnos de15 años, situándose 12 puntos por debajo del rendimiento promedio de la OCDE. A pesar de esos datos, España es uno de los países con menor desigualdad en competencia financiera entre el alumnado desfavorecido y el favorecido. Pero el dato que no me sorprende, por la edad de los encuestados, es que el 38% de los estudiantes considera que los asuntos de dinero no son importantes para ellos. Ese dato indica la falta de diálogo familiar con respecto al dinero y el triste legado que los docentes muestran en este tipo de formación.

La cosa no queda ahí. Según el Eurobarómetro, sólo el 18% de los europeos tienen un conocimiento alto en finanzas, un 64% un nivel medio y un 18% un nivel bajo. Sólo cuatro países alcanzan el 25% con alta puntuación. Y no, España no está entre ellos.

Los resultados hablan por sí solos. Se deberían tomar medidas para promover que se imparta en los colegios formación financiera obligatoria desde los cursos más bajos. La razón es que, tarde o temprano, las finanzas estarán presentes en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Las asignaturas que se imparten actualmente son muy importantes, no lo dudo, pero la alfabetización financiera también lo es, entre otras cosas porque influye directamente en el bienestar familiar permitiendo tomar decisiones de ahorro e inversión acertadas, contribuyendo a la estabilidad financiera familiar.

Quizás mi opinión no sirva de mucho, pero si la opinión es del Consejo Europeo es otra cosa. El Consejo mantiene que la educación financiera debe de comenzar a una edad temprana y continuar para que se convierta en una competencia fundamental a lo largo de toda la vida. Entre sus recomendaciones destaca la de que los países incorporen la educación financiera como asignatura independiente en los programas escolares, siendo consciente de que en todas las etapas de la vida es necesario gestionar, al ser limitados, los bienes.

Tener una buena formación desde el principio contribuye a gestionar adecuadamente las finanzas personales, a manejar nuestro propio dinero en cualquier etapa de la nuestra vida. La educación financiera debe de aprenderse en el colegio y transmitirse en casa para que desde pequeños se tenga la conciencia de lo que cuestan las cosas, aprender a diferenciar entre valor y precio, entre deseo y necesidad sin olvidar que el ahorro es primordial para el futuro y la base de toda inversión.

La cultura en general, y la financiera en particular, es siempre una buena sombra en la que cobijarnos.

Gestor de Activos Financieros e Inmobiliarios

