Alegrías, tristezas, desencantos

Alegría, en cantidades industriales, al conocer la noticia de que dos sacerdotes zamoranos han sido nombrados para ocupar cargos dentro de la Conferencia Episcopal Española. Dos sacerdotes extraordinarios, jóvenes, muy preparados. Con Florentino Pérez me une una amistad y un cariño de muchos años, amistad y cariño que han envejecido en la barrica del corazón adquiriendo la solera precisa. La amistad con Emilio José es más reciente, ha pasado por el Club de LA OPINIÓN donde nos regaló su cátedra. Ambos desarrollarán, estoy convencida de ello, una gran labor, harán un buen papel y seguirán siendo un orgullo para Zamora y para todos cuantos les conocemos.

Las alegrías nunca llegan solas. Siempre van acompañadas de tristezas y desencantos. Tristeza la que nos proporciona todos los días la situación sanitaria de Zamora. Hay que pedirle a la delegada territorial que trabaje más en este sentido, que busque soluciones o que deje a los expertos actuar. No sé si la solución es política. Mal asunto entonces. A lo mejor hay que salir menos en las fotos, dejar de participar en tantos saraos como a todos nos proporciona el verano y hacer más labor de campo y de despacho. La Delegación Territorial no puede cerrar por vacaciones sin, previamente, haber solucionado este problema que se enquista y en el que la Consejería tampoco acierta.

Luego está lo de los trenes. Conseguir billete, a un precio razonable, de Zamora a Madrid es una aventura incierta. No hay forma. Si hay de ida no hay de vuelta y viceversa. Y luego, la cantidad a desembolsar es inasumible. Con un canto en las narices podemos darnos si es cierto que el tren Avlo va a llegar a Zamora con billetes a siete euros. Me cuesta creerlo. De ser cierto seguro que la frecuencia será insuficiente para las necesidades de tantos zamoranos. Tanto blasonar del AVE, tanto decirnos que nos colocaban en el mapa, tanta farfulla política para esto, para que la realidad se imponga y el desencanto esté a la orden del día.

A todo esto, se me ha ocurrido un nombre para la mascota de Fromago. Pero, me da que el asunto tiene muchos novios y novias.

