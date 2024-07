"9 semanas y media" a la zamorana

En 1987 hubo elecciones municipales en Zamora. Por primera vez se presentaba Izquierda Unida al Ayuntamiento. No estaban en el partido ninguna de las personas que ahora copan la Casa Consistorial. En el mitin Gabriel Guijosa (entrañable compañero ya fallecido) hizo una exposición magnífica basándose en el célebre "he soñado" de Matín Luter King. Yo, que era el candidato a la Alcaldía (en realidad a entrar en la institución) demandé 52 Semanas Santas al año para Zamora. Aún así nos faltaron 40 y tantos votos para entrar en el Ayuntamiento.

Mas la idea de inventar "semanas santas" para Zamora (es decir motivos de alegría, visitas, disfrute y negocio) siguió en pie.

El triunfante "Z! Live" y las últimas fiesta de San Pedro (más el Fromago que viene) han ratificado lo razonable del razonamiento. Y en consecuencia puede que sea oportuno rescatar la idea de llenar las semanas zamoranas de "santidad" (en lo que se refiere a la multiplicación de los panes, de los peces y de los turistas).

En estas estaba mi mente cuando Rodrigo Cuevas (desde su fenomenal espectáculo y canto a la libertad que ríete tú de los motosierras boys) propuso en plena Plaza Mayor de nuestra sacrosanta ciudad hacer un striptease (quitarse la ropa provocativamente al son de la música) y para ambientarlo puso la canción de Joe Cocker de la célebre película "Nueve semanas y media" (si eres pícaro o pícara no te la pierdas).

¿Y qué tiene esto que ver con lo que vamos a ver? Pues que en Zamora, ahora, durante julio y agosto nuestro gentil Ayuntamiento nos va a ofrecer distintas atracciones bajo el solemne nombre de Verano Cultural, y...

Como resulta que da la carambola de que desde las fiestas de nuestro santo patrón hasta las de nuestra bendita patrona hay justo "9 semanas y media", y por otro lado existe lo que se llama marketing (ciencia que pretende potenciar la venta de las cosas) parece bueno lo siguiente:

Para empezar lanzar un mensaje publicitario en toda España cuyo leit motiv (o guiño) sería: "En verano Zamora te ofrece 9 semanas y media". Reclamo que por sí mismo (o sea, gratis) se expandería sin tregua y sin parar.

Ahora bien, ¿cómo convertimos las 9 semanas y media de nuestro verano en algo atractivo sin ofrecer bacanales?

Pues llenando cada semana (que solo duraría el viernes y el sábado) de algún acontecimiento homogéneo en sí. Por ejemplo, la semana del jazz, la semana de las cantautoras zamoranas, la semana del folclore, la semana Mubaza, la de la percusión (por poner ejemplos que habría que completar y potenciar).

En este sentido, y buscando un paralelismo con el "Z ¡Live", habría que intentar poner en marcha una Caribeade. Algo como la Europeade, pero infinitamente más barato y de duración limitada a 3 días o así, en que se traerían grupos musicales del Caribe para que llenaran el ambiente de ese tipo de música tan animada. Estos llamamientos, repetidos año tras año, acabarían convirtiendo Zamora en la meca de miles de adictos de todo el mundo a esta modalidad de jolgorio y alegría.

¡Ah! y en medio de estas "9 semanas y media" debería Zamora ofrecer un concierto. Caro de coste (es decir sin regatear gastos para traer estrellas en pleno éxito) pero barato para el pueblo, que llamaríamos Gran Concierto del Turista.

El reclamo de las 9 semanas y media, el concierto, la oferta musical variada y el conseguir que las piedras de nuestro románico canten, nos pueden permitir atraer a los turistas que ya son rechazados en otras latitudes, amén de que con la población flotante que inunda nuestros pueblos bastaría para multiplicar nuestros panes y nuestros peces (nuestra despensa).

You can leave your hat one (Puedes dejarte el sombrero puesto).

