Romance de campanadas desde los pueblos en fiesta y sin bar

En la plaza de Viriato y en Palacio Provincial / suenan campanas que llegan desde el pueblo a la ciudad / en el pleno de la dipu, institución provincial / donde resuena algún eco de la Zamora rural.

¿Se ha quemado la Culebra que ya empezaba a brotar?

¡Cómo va a ser eso, hombre, si no hay nada que quemar! / Si el chaleco de Mañueco aquí no se va a estrenar, / esperemos, este año ¡Es la fiesta comarcal / de Aliste, Tábara y Alba que se vuelve a celebrar: / feria, misa y tradiciones, son y danza popular. / Son treinta y tres ediciones con las que conmemorar, / cuando comienza el verano y se comienza a llenar / el pueblo con las personas que tuvieron que marchar, / la unión entre las Comarcas que, aunque quieren vaciar, / renacen como la sierra cuando toca festejar.

Pues en la Culebra suenan voces de reivindicar.

Son los brotes de esperanza que en la sierra nacerán. / El corazón de los pueblos que tiene la ciudad / donde ya se han olvidado de la desgracia fatal / que transformó en gris el verde y su valor ambiental. / Por eso se ha celebrado el segundo festival / de la gente luchadora que no van a silenciar. / "La Culebra no se calla", nos llega hasta la ciudad / el recuerdo del incendio que no se puede olvidar. / Y se oye a los forestales a la Junta reclamar / que debe ser el servicio público y de calidad / para evitar que la sierra pueda volverse a quemar. / Y mirando hacia el futuro sin el pasado ignorar, / suenan coros, folcloristas y grupos de rock rural.

Villanueva de Valrojo celebró este festival / que dice que La Culebra no se resigna a callar. / Vegalatrave acogía el festejo comarcal. / Se resisten a los planes de quien quiere vaciar / de gente, alegría y alma toda la zona rural / de las tierras de Zamora. Mas en verano vendrán / a abrir la casa del pueblo, puesto que son vecindad, / aunque casi todo el año residen en la ciudad. / Porque no olvidan su pueblo de origen ¡faltaría más!

De fiesta está la provincia y me parece escuchar / que las campanas resuenan parece que a repicar, / porque se oye que la Junta al fin va a subvencionar... / ¿El Internet en los pueblos? ¿Mejorar la sanidad? / ¡Tranquilos, dejad que escuche lo que tienen que anunciar!

¿Será que a los consultorios el médico va a llegar / como antes de la pandemia y la atención digital? / Para mirarte a los ojos, con sus manos auscultar, / escuchar donde te duele, tu enfermedad aliviar / con la presencia que cura. Y sin tener que esperar / al día de la consulta, que si hay suerte llegará / aunque ni se sepa cuándo y que pronto no será. / Que cuando llega ¡no sabes lo que te dolía ya! / O es que te fuiste a urgencias porque no podías más.

Pues no, pues lo consultorios de momento no abrirán. / En Tábara y la comarca que celebra el festival / los vecinos y vecinas vuelven a reivindicar: / más recursos sanitarios: sanidad de calidad. / Como hacen los sayagueses, sábados de concentrar / sus fuerzas en plataforma: digna sanidad rural. / Por si sus voces no se oyen Monumenta seguirá / contando: más de cuatro años, mil quinientos días ya / ¡y tan sólo veintisiete con médico presencial! / Contador de Monumenta: la realidad provincial.

¿Pues entonces para qué era de campana el repicar / que decía que la Junta por fin va subvencionar / ayudas para los pueblos más pequeños del rural? / Los consultorios cerrados; Internet no va a llegar...

¡Aleluya!, pues la Junta va a subvencionar el bar / de municipios de menos de doscientos del lugar. / Centros de ocio y convivencia los llaman por no asustar. / Tope de hasta tres mil euros por restaurant, café o bar / para los gastos corrientes. Que no tengan que cerrar / los bares que contribuyen a evitar la soledad.

¡Pero en la casa del pobre la alegría no durará! Pues de nuevo la leyenda de Zamora volverá: / Al otro lado del Duero un lugar se olvidará. / Y la Junta se ha olvidado de nuestra zona rural / ignorando de Zamora la estructura provincial: / a municipios tan sólo la ayuda destinarán, / pero no llega a los pueblos pequeños en realidad. / Más de un centenar de pueblos sin ayudas quedarán / para ayudar la cantina con la puerta aún sin pechar.

Ignoran de la provincia la verdad territorial / de más de quinientos pueblos, municipios la mitad / porque no hay ayuntamiento en cada localidad. / Y si trescientos cincuenta pueblos son en realidad / que no llegan a doscientos vecinos, a los que el bar / la Junta daría una ayuda como cabría esperar, / resulta que municipios no llegan al centenar / y la ayuda a municipios la Junta restringirá. / La conclusión es muy clara y es injusta, de verdad: / doscientos cincuenta pueblos a la ayuda no optarán / porque no son municipios, aunque sí tengan un bar.

Esta injusticia evidente afecta a todo el rural. / Y es más absurda si cabe en los sitios donde hay bar / porque son zonas turísticas como Sanabria, sin más, / donde los pueblos pequeños aún pueden abrir el bar / y negocios hosteleros, gracias a su capital / turístico. Y sin embargo a la ayuda no podrán / ni optar: no son municipios sino una localidad.

¡Hay que dar la campanada que obligue a rectificar / a la Junta que se olvida de nuestra zona rural / para que la ayuda llegue a pueblos que tienen bar, / con menos de los doscientos vecinos para gastar. / Eso fue lo que dijimos en Palacio Provincial / en una moción de urgencia que no dejaron pasar: / pues a ver si rectifica de oficio pues es verdad / que más parece un olvido que mala intención sin par.

Aunque sin saber ni dónde se oían campanas sonar, / que afirman que en los cuarteles de pueblos reducirán / la atención en oficinas de la Zamora rural, / empezando por Aliste y luego ya se verá. / Aunque sólo son rumores pendientes e confirmar, / a arrebato las campanas de la dipu tocarán / contra los supuestos planes del mal gobierno central.

Y por si el río que suena tal vez agua llevará / y sospechemos de dónde las campanas sonarán, / apoyamos que en Zamora el cuartel no cerrará, que el número de efectivos de guardias se mantendrá, que no recorten servicios en nuestra zona rural.

¡Lástima que las campanas por ti tengan que llorar! / Porque en los pueblos de fiestas no se pueda celebrar / que se reabran los consultorios con sanidad presencial. / O que si tienen la suerte de tener abierto el bar / puedan llegar las ayudas que les impidan cerrar, / y mantener las tertulias, ahuyentar la soledad.

Portavoz de IU en la Diputacíon

