Sí, estoy molida, agotada, cansada, machacada y todos los sinónimos que se le ocurran. A la vez, estoy estresada, tensionada, agobiada, nerviosa, inquieta y todos los sinónimos que se le ocurran. No es para menos después del fin de semana futbolero que me he tragado como si nada más hubiera en la tele que un esférico rodando por el césped y un montón de piernas corriendo tras él. Encima, también lo de Movilla y la comparecencia de los nuevos propietarios del Zamora. Mucha prórroga, mucho penalti, mucho contento, por España y mucho desencanto a la vez, por Portugal que me gustó más que "les enfants de la Patrie" con los que España tiene que verse las caras. Ojalá "le jour de gloire" no les llegue precisamente en su enfrentamiento con la selección nacional española.

No me extraña que los futbolistas ganen tanto dinero. Su trabajo es agotador. No tanto en Liga, como cuando se celebran este tipo de competiciones como la Eurocopa que deja desiertas las calles poniendo de manifiesto cuál es el deporte rey. Que palizón se llevan los que ganan y los que pierden. Y de paso una servidora que estoy cansada como si hubiera estado poniendo ladrillos, ordeñando vacas o haciendo limpieza general en casa. Ganar y perder. Eso es el fútbol, para ganar uno tiene que perder otro, lo que pasa es que no siempre gana el mejor. El factor suerte también juega un papel fundamental.

A todo esto me he dado cuenta de una cosa, pocas selecciones cuentan con oriundos auténticos. Holanda, Bélgica, la propia Francia, Austria, sus plantillas se nutren de jugadores de países africanos en su mayoría, por mucho que algunos hayan nacido en el país cuyos colores defienden. Es increíble pero cierto. Si volvieran a sus países de origen la mayoría de selecciones europeas se quedaban en cuadro. No es tanto el caso de España.

Total, estoy hecha unos zorros, y eso que no me contengo y me desinhibo cuando está el esférico en juego. Encima, mañana más. Otra vez España. Y yo haciendo acopio de aire en los pulmones para animar a la selección patria desde un cómodo sillón. En plan tifosi pero sin violencia ni siquiera verbal.

Suscríbete para seguir leyendo